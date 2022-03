Deshalb lehnte Kristen Stewart „Scream“-Cameoauftritt ab

Seit Anfang Februar ist bekannt, dass Kristen Stewart erstmals in ihrer Karriere Chancen auf einen Oscar als Beste Schauspielerin haben könnte. Die Academy nominierte die 31-Jährige für ihre Rolle der Prinzessin Diana in „Spencer“. In einem Interview sprach Stewart jetzt aber auch darüber, welche Rollen sie in der Vergangenheit ablehnen musste.

Gegenüber dem „Slant Magazine“ bestätigte Stewart, dass sie für einen Cameo-Auftritt im neuen Teil der „Scream“-Reihe kontaktiert worden war. Die Rolle habe sie jedoch abgelehnt, als sie erfuhr, dass die Rolle eine Neuauflage einer sehr bekannten Szene beinhalten würde, die sie nicht zu übertreffen beabsichtigte.

Im Interview erklärte Stewart: „Es ist also Drew Barrymores Charakter, der am Anfang getötet wird. Und sie haben eine ganze Sequenz geschaffen, in der viele Leute getötet wurden, um diese Szene nachzuahmen. Aber es sollte nur eine Person sein, und ich dachte: „Ich kann nicht Drew spielen. Ich kann das nicht anfassen.“ Weißt du was ich meine? Aber ja, dann haben sie sich entschieden, wenn ich mich richtig erinnere, daraus eine größere Sequenz zu machen und nicht nur ein Opfer zu filmen“.

Schon vor „Scream“ hatte Stewart versucht in Barrymores Fußstapfen zu treten. Die „Twilight“-Darstellerin übernahm eine der Hauptrollen in dem Reboot von „Drei Engel für Charlie“, das bei Kritiker*innen und Zuschauer*innen allerdings wenig punkten konnte. Drew Barrymore spielte in dem im Jahr 2000 erschienenen gleichnamigen Actionfilm und in der Fortsetzung neben Cameron Diaz und Lucy Liu einen der Engel.

Der fünfte Teil der „Scream“-Reihe lief bereits im Januar in den deutschen Kinos.