Lorde bei der Met 2025: „Ich fühle mich wie ein Mann und eine Frau“

Am Montag (5. Mai) feierte Lorde ihr Comeback auf der Met Gala – ihr erster Auftritt seit 2021. Unter dem diesjährigen Motto „Tailored for You“ erschien die neuseeländische Sängerin in einem maßgeschneiderten Outfit von Thom Browne: ein silbergrauer Look mit langem Rock, Blazer und einem fast schwerelos wirkenden Top, das auf dem Teppich für Aufsehen sorgte.

„Das ist meine Kreation“ – Lorde über Gender und Mode

Im Interview mit Emma Chamberlain für Vogue erklärte sie: „Das ist meine Kreation. Es ist so etwas wie ein Easter Egg. Mehr wird noch enthüllt.“ Besonders der komplett freie Rücken hatte für sie eine persönliche Bedeutung: „Ich fühle mich wie ein Mann und eine Frau.“ Das Top erinnere sie an einen Kummerbund (ein traditionelles Accessoire aus der Männerkleidung) und spiegele ihre momentane Auseinandersetzung mit Genderfragen wider.

Auch in einem Instagram-Post nach dem Event zeigte sich Lorde reflektiert und verletzlich: „Es war unglaublich, so viel Freude, Energie, Schmerz, Heilung und Rückeroberung zu spüren – was geschehen war, was geschah – auf dem Teppich und in diesem Raum. Ich bin dankbar, dass ich Teil davon sein durfte. Ich fühlte alle Teile von mir, die sich in den Jahren seit meinem letzten Besuch zusammengefügt hatten. Meine Haut war im Chaos, aber mein Inneres hat durchgeleuchtet.“

Ein neues Kapitel: VIRGIN steht bevor

Bereits in einem Interview mit dem „Document Journal“ hatte Lorde ihre erste Single „What Was That?“ als „die erste Musik meiner Wiedergeburt“ bezeichnet. Sie spricht offen über das Alleinsein, das Annehmen ihres Körpers und dass sich ihr „Gefühl für Gender ein wenig ausdehnt.“

Was Lorde genau mit „Mehr wird noch enthüllt“ meint, bleibt vorerst offen – doch es ist zu erwarten, dass sich ihr neues Album VIRGIN, das am 27. Juni erscheint, auch mit ähnlichen Themen beschäftigen wird. Übrigens: Lorde war nicht die Einzige mit Neuigkeiten. Pop-Ikone Rihanna verkündete auf dem Teppich ihre dritte Schwangerschaft