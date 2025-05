Rihanna: Baby-News auf der Met Gala

A$AP Rocky verrät: Rihanna arbeitet immer noch an neuem Album

Rihanna hat ihre dritte Schwangerschaft verkündet – und wie es sich für sie gehört, natürlich auf der diesjährigen Met Gala.

Die Überraschung machte tatsächlich schon vor der eigentlichen Gala die Runde, als ein Video und Fotos der Sängerin auftauchten, in denen sie ein enges graues Kleid trägt, wodurch der Babybauch nicht mehr zu verstecken war. Auf dem blauen Teppich trug sie dann ein Nadelstreifen-Outfit von Marc Jacobs, das bewusst ihre Schwangerschaftsfigur betont.

Nicht nur Popstar, sondern auch stolze Mama

Damit erwarten sie und ihr Partner A$AP Rocky nun das dritte gemeinsame Kind. Auch wenn es die letzten Monate keine richtigen Hinweise in der Öffentlichkeit dazu gab, ist es keine große Überraschung, dass Riri ihren Baby-Bauch stolz im Rampenlicht präsentiert. Ihre erste Schwangerschaft mit Sohn RZA Athelston verkündete sie mit einem „Vogue“-Shooting. Die des zweiten Sohnes Riot Rose bei ihrem Auftritt in der Halbzeit-Show des Superbowls 2023. A$AP Rocky war dieses Jahr als Co-Gastgeber ebenfalls bei der Met Gala anwesend. Gegenüber Journalist:innen bestätigte der Rapper: „Ich bin froh, dass sich alle für uns freuen, denn wir sind definitiv glücklich.“

Auf ihren Social-Media-Accounts lässt Rihanna ihre Fans immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben gewähren. Erst im März postete sie Fotos von sich und ihren Kindern, wie sie offenbar frisch nach deren Geburt im Krankenhaus liegen. Ihr älterer Sohn RZA zierte im März 2023 zusammen mit seinen Eltern das Cover der britischen Ausgabe der „Vogue“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Neuntes Album oder lieber neun Kinder?

Auch wenn sich die meisten ihrer Fans über das erneute Familienglück der Sängerin freuen, sehen andere es als Zeichen, dass neue Musik von ihr noch auf sich warten lassen wird. Seit 2016 releaste die 37-Jährige keine Platte mehr. Lediglich 2022 meldete sie sich kurz mit der Single „Lift Me Up“ zum „Black Panther“-Soundtrack zurück. Neben zahlreichen Beglückwünschungen trauern aber auch einige ihrer Hörer:innen neuer Musik hinterher. So schrieb ein Nutzer auf X: „Rihanna, als wir von R9 redeten, meinten wir das Album … nicht 9 Kinder.“ R9 ist der inoffizielle Titel für ein mögliches neuntes Studioalbum der Musikerin, das sie ursprünglich für 2018 angekündigt hatte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Unter dem Motto „Superfine: Tailoring Black Style“

Jeden ersten Montag im Mai lädt die „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour zur Met Gala in New York ein. Unter dem diesjährigen Motto „Superfine: Tailoring Black Style“ präsentierten erneut zahlreiche Promis, darunter Zendaya, Kim Kardashian, Madonna, Shakira, Gigi Hadid, Lewis Hamilton und viele mehr, ihre Outfits auf dem blauen Teppich zum Metropolitan Museum of Art. Anschließend folgt der „Met Ball“, oft als „Party des Jahres“ beschrieben, als Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Museums.