Lorde verkündet, dass „sich alles ändern wird“

Seit Anfang dieses Jahres kommen immer wieder Gerüchte auf, dass Lorde bald wieder neue Tracks herausbringen könnte. Jetzt kündigte sie selber große Veränderungen an.

Das Aufwachen aus einem Traum

Am 9. April teilte die Musikerin bereits einen 15-sekündigen Videoclip mit ihren Fans, der sie beim Spaziergang durch den Washington Square Park in New York zeigt. Dazu läuft ein bislang unbekannter Song mit dem Titel „WWT“. Der Text des Musikausschnitts klingt wie eine persönliche Erzählung: „Since I was 17 / I gave you everything / Now we wake from a dream / Well baby, what was that?“ Mittlerweile wurden zu dem Sound schon mehr als 2o.ooo Beiträge auf TikTok gepostet.

Am Wochenende vom 12. April war Lorde außerdem neben Billie Eilish und Troye Sivan Feature-Gästin bei Charli XCXs Auftritt beim amerikanischen Coachella Festival. Eilish und sie performten ihren gemeinsamen Song „Girl, so confusing“. Fans beider Künstlerinnen feierten den Track seit dem Release vergangenen Sommer. Über die gemeinsame Live-Performance sagte Lorde in einer Sprachnachricht, die sie auf WhatsApp teilte, dass sie sich auf der Bühne „so echt“ gefühlt habe. „Ich kann all das fühlen, was ich vergossen habe, um so sein zu können, wie ich jetzt bin“, fügte die Neuseeländerin hinzu.

„Ich bin so bereit“

Neuigkeiten bezüglich ihrer eigenen Musik hatte sie auch: „Ich wollte nur ‚Hallo‘ sagen, weil sich alles ändern wird. Dies sind wirklich die letzten Momente, in denen wir allein sind, was verrückt ist. Es ist so richtig. Ich bin so bereit. Ich wusste nicht, ob ich das jemals sagen kann, aber ich bin’s. Ich bin euch so dankbar für eure Geduld. Ich habe eure Liebe gespürt, ich habe euch genau hier gespürt. Das wird verrückt, ihr habt ja keine Ahnung.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Auf ihrem Spotify-Profil ließ sich ebenfalls ein Hinweis auf Neues finden. Momentan steht in ihrer Biografie dort lediglich „04.25“ – was womöglich auf den 25. April als Release-Datum für neue Musik hinweisen könnte. Aber konkreter wird es eben nicht.

Das bis jetzt aktuelle Album von Lorde, SOLAR POWER, erschien 2021. Die Platte ist geprägt von einem fröhlichen, sommerlichen Sound und beinhaltet Songs wie „Big Star“ und „Mood Ring“.