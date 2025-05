Wo war Taylor Swift bei der Met Gala 2025?

Zahlreiche A-Promis schreiten jährlich über den roten Teppich der Met Gala, doch ein Name fehlte diesmal auf dem berühmten Teppich des Metropolitan Museum of Art ganz besonders: Taylor Swift. Die Popikone, einst Stammgast der Gala, glänzte – erneut – durch Abwesenheit. Fans und Modebegeisterte fragten sich: Warum ließ sich Swift die Fashion-Veranstaltung entgehen? Und wo war die „Anti-Hero“-Sängerin an diesem Abend überhaupt?

Ein straffer Zeitplan als Grund?

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Taylor Swift die Met Gala auslässt. Ihr letzter Auftritt liegt inzwischen fast ein Jahrzehnt zurück – 2016 war sie nicht nur Gast, sondern auch Co-Gastgeberin, an der Seite von Jony Ive, Idris Elba und Vogue-Chefin Anna Wintour. Damals sorgte sie in einem silbernen Louis-Vuitton-Minikleid, das perfekt zum High-Tech-Motto passte, für Aufsehen. 2014 begeisterte sie in einer eleganten Robe von Oscar de la Renta. Doch seither herrscht Funkstille auf dem Met-Teppich.

Taylor Swift sei zwar zur diesjährigen Met Gala eingeladen gewesen, die unter dem Motto „Superfine: Tailoring Black Style“ stand, jedoch konnte sie laut „TMZ“ aufgrund ihres vollen Terminkalenders nicht teilnehmen. Auch ihr Freund, NFL-Star Travis Kelce, der ebenfalls eingeladen war, musste absagen, da seine beruflichen Verpflichtungen es ihm nicht erlaubten, nach New York zu reisen.

Obwohl Swift seit Wochen nicht in der Öffentlichkeit zu sehen war, war Kelce erst kürzlich in New York City für ein Fotoshooting. Zudem hatte er einen Ausflug nach Las Vegas unternommen, um mit seinen Freunden Patrick Mahomes und Justin Timberlake zu feiern. Offensichtlich war das Timing der Met Gala einfach nicht günstig für das Paar. Ihre Abwesenheit könnte also einfach einem vollen Terminkalender und anderen Prioritäten geschuldet sein. Auch letztes Jahr hatte Swift die Gala aufgrund ihrer Rekord-brechenden „Eras-Tour“ absagen müssen.

Weitere Promis, die der Met Gala 2025 fernblieben

Neben Taylor Swift und Travis Kelce gab es noch viele andere prominente Namen, die der Met Gala 2025 fernblieben. Blake Lively, die in den letzten Jahren immer wieder mit beeindruckenden Auftritten bei der Gala glänzte, fehlte diesmal zum dritten Mal in Folge – angeblich aufgrund eines laufenden Rechtsstreits mit Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni. Auch Beyoncé, die ebenfalls seit ihrem letzten Auftritt 2016 bei der Met Gala nicht mehr anwesend war, ließ die Veranstaltung aus, da sie aktuell auf ihrer „Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin‘ Circuit Tour“ unterwegs ist.

LeBron James, der als Co-Vorsitzender der Met Gala fungierte, musste aufgrund einer Knieverletzung absagen, die er sich in den NBA-Playoffs zugezogen hatte, während seine Frau Savannah James dennoch an der Gala teilnahm. Ariana Grande, die im vergangenen Jahr mit Co-Star Cynthia Erivo auf dem roten Teppich erschien, fehlte ebenfalls, während Erivo allein posierte.