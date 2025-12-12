Lorde kommt nach Berlin: Diese Stars spielen auf dem Lollapalooza 2026

Lorde performt neue Songs live in Berlin. Auch Lewis Capaldi, Pitbull, Lily Allen und Zartmann sind dabei. Alle Acts für das Lollapalooza 2026 im Überblick.

Am 18. und 19. Juli kehrt das Lollapalooza ins Berliner Olympiastadion zurück. Nun sind die ersten Headliner bekannt – auch ein deutscher Shootingstar ist mit dabei.

Bunt gemixte Headliner

Etwas melancholischer wird es mit den beiden bestätigten Headlinern Lewis Capaldi und Lorde. Insbesondere der Auftritt von Lorde ist heiß erwartet, da die Pop-Sängerin die Songs ihrer neuen Platte live auf dem Lollapalooza performen wird.

Für eine heitere Stimmung wird Rapper Pitbull sorgen. Auch er findet sich unter den bestätigten Headlinern.

Weitere internationale Acts

Auch Lily Allen ist mit von der Partie und dürfte viel musikalischen Humor mitbringen. Erst vor Kurzem brachte sie nach längerer Musikpause ihr neues Album „West End Girl“ auf den Markt, auf dem sie mit ihrem Ex-Mann David Harbour abrechnet.

Internationale Unterstützung bekommt die Sängerin von der Schwedin Zara Larsson und Teddy Swims.

Auch Deutschland auf dem Festival vertreten

Neben den internationalen Künstler:innen wartet auch Deutschland mit Auftritten auf dem Festival auf. Shootingstar Zartmann steht in den Startlöchern, auch der Berliner Lokalheld Makko wird auf der Bühne zu finden sein.

Weitere Acts im Überblick

Zudem sind der DJ und Produzent Boys Noize, die Singer-Songwriterin Noga Erez und die Indie-Rock-Band Balthazar bestätigt. Das Lollapalooza feierte vor zehn Jahren auf dem Tempelhofer Feld Premiere und findet seit 2018 im Berliner Olympiastadion statt.