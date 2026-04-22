Albanischer Obstteller im Stream: Loredana und der Shirin-David-Beef

Alte Rivalität & klare Worte: Loredana reagiert im Stream auf Shirin Davids Diss – und verrät, was Karim Adeyemi bei Dortmund hält.

Die Schweizer Rapperin Loredana war erneut in einem Twitch-Stream zu sehen und sorgt einmal mehr für Gesprächsstoff – vor allem wegen der wiederkehrenden Thematik rund um Shirin David. Gemeinsam mit Rapper Veysel und ihrem Partner Karim Adeyemi war sie bei Rap-La-Rue-Chef Sami zu Gast. Bereits in der Vergangenheit war Loredana durch Stream-Ausschnitte viral gegangen, unter anderem, als sie deutlich machte, dass Frauen ihrer Meinung nach mehr Rechte als Männer hätten.

Anspielungen und alte Rivalität

In einem viel diskutierten Clip bekommt Loredana einen „albanischen Obstteller“ serviert – ein Moment, der im Stream für Gelächter sorgt. Hintergrund ist eine Line aus einem neuen Song von Shirin David: „Ich schick dich nach Hause wie ein albanischer Obstteller“. Die Zeile wird von vielen als gezielte Anspielung auf Loredana verstanden. Der besagte Fruchtmix ist Teil einer albanischen Tradition, bei der das Servieren signalisiert, dass es für Gäste Zeit ist, zu gehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Loredana, selbst Albanerin, steht seit Jahren in einem angespannten Verhältnis zu Shirin David. Immer wieder kommt es zu unterschwelligen Disses in Songs. Zudem hatte Loredana in der Vergangenheit mehrfach betont, dass sie „nicht so eine“ sei, und dabei Seitenhiebe gegen Shirins Äußeres verteilt.

Diskussion über Ruhm und Einsamkeit

Ein weiteres Gesprächsthema im Stream ist Shirin Davids Doku. Host Sami berichtet, dass darin die Aussage gefallen sei, dass man als sehr berühmte Person keine echten Freund:innen habe, und wollte Loredanas Einschätzung dazu hören. Sie räumt ein, dass es teilweise schwierig sei, betont jedoch die Bedeutung ihres Umfelds: Für sie seien die Menschen, mit denen sie arbeite, gleichzeitig auch ihre Freund:innen.

Sie fügt hinzu: „Kim Kardashian ist weltberühmt und hat Freunde. Ich glaube nicht, dass es am Ruhm liegt, wenn du keine Freunde hast. Ich glaube, du hast dann ein persönliches Problem mit dir selber.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Loredana unterstreicht anschließend erneut, wie wichtig ihr enge Beziehungen innerhalb ihres Arbeitsumfelds seien. Dabei scheint jedoch unbeachtet zu bleiben, dass genau dieses Thema auch in „Barbara“ behandelt wurde: Shirin hat hauptsächlich Freund:innen aus ihrem beruflichen Umfeld.

Unter TikTok-Kommentaren zu den Stream-Ausschnitten zeigt sich ein klares Stimmungsbild: Die meisten Kommentierenden stellen sich auf Shirin Davids Seite. Kommentare wie „Aber wie süß sie sich die Line gemerkt hat, eine wahre Shirizzle“, „So war ich früher in der Grundschule, wenn ich neidisch war“ oder auch „Langsam glaub ich, dass sie verliebt in Shirin ist“ spiegeln die öffentliche Wahrnehmung wider.

Adeyemi und klare Worte zu Dortmund

Für eine Überraschung sorgt auch Karim Adeyemi, Fußballprofi und Partner von Loredana. Er spendet im Stream 100 Subs – laut Host Sami umgerechnet etwa 400 bis 500 Euro.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Später kommt das Gespräch auf die Zukunft des Paares. Adeyemi steht aktuell noch bis 2027 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Auf die Frage nach möglichen Wechseln erklärt Loredana: „Er hatte viele Möglichkeiten zu wechseln. Aber Karim ist einfach ein loyaler Mensch.“

Auch zur Stadt selbst äußert sie sich: „Dortmund ist nicht die schönste Stadt, da müssen wir jetzt niemanden anlügen und sagen, es ist mega hier zu leben. Klar, es gibt schönere Orte. Aber für mich spielt das gar keine Rolle.“

Dennoch verfolgt Adeyemi ein klares Ziel: „Sein Traum ist es, mit Dortmund Meister zu werden. Er will das unbedingt.“ Erst danach denke er über den nächsten Schritt nach – und dann mit Dankbarkeit: „Er sagt immer: Wenn ich irgendwann von Dortmund gehe, dann mit Dankbarkeit. Er will das Gefühl haben, dass er wirklich alles für diese Mannschaft gegeben hat.“

Der Fußballer selbst schaltet sich später ebenfalls in den Stream ein und beschreibt seine Situation nüchtern: „Es kann sich alles ändern. Aber ich sage auch: Ich fühle mich da wohl, wo ich gerade bin.“