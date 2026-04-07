Kim Kardashian & Lewis Hamilton: In die Beziehung gedriftet

Lewis Hamilton bestätigte seine Beziehung mit Kim Kardashian per Tokio-Drift-Video auf Instagram – und schrieb damit den romantischsten Hardlaunch der Saison. Die ganze Geschichte.

Die Gerüchte um Kim Kardashian und Lewis Hamilton haben sich bestätigt. Der Formel-1-Fahrer postete am 6. April ein Video auf Instagram, in dem er die Beziehung öffentlich machte.

Nachdem die beiden bereits im Februar zusammen beim Super Bowl gesichtet worden waren, kursierten im Internet Spekulationen, dass sie ein Paar sein könnten. Fans des Reality-Stars amüsierten sich über Videos, auf denen die beiden eng nebeneinanderstehen, während Kendall Jenner hinter ihnen stand und auf das Spielfeld schaute. Jenner ist seit etwa zehn Jahren eng mit dem Formel-1-Fahrer befreundet und soll ihn laut Gerüchten ebenfalls gedatet haben – eine Beziehung, die jedoch nie öffentlich bestätigt wurde.

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Tokio-Drift mit Beifahrerin

Nun hat sich Hamilton offenbar für die bekannteste Vertreterin des Kardashian-Clans entschieden. Er veröffentlichte ein Reel einer Hochgeschwindigkeitsfahrt in seinem Ferrari F40 auf der Daikoku Parking Area in Tokio – betitelt mit „HERE WE GO AGAIN 🇯🇵 TOKYO DRIFT VOL. III“ und unterlegt mit dem Song „Victory Lap“ von Skepta, PlaqueboyMax und Fred again..

In dem Video ist nicht nur der F1-Fahrer am Driften. Am Ende zeigt die Kamera Kim Kardashian auf dem Beifahrersitz. Nach der Fahrt hält die Kamera fest, wie sie „Das ist irre“ ruft.

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Gemeinsamer Urlaub bereits im März

Bereits im März 2025 berichtete eine Quelle dem „People Magazine“, dass die Reality-Queen und der Formel-1-Titelkönig gemeinsam in Tokio gesichtet worden seien. Auch Kardashians Kinder Saint, Chicago und Psalm aus ihrer Ehe mit Rapper Kanye West seien dabei gewesen.

Kim Kardashian soll sehr verliebt in den Rennfahrer sein. „Beide sind beruflich sehr beschäftigt, sehen sich aber so oft wie möglich. Es ist mehr als nur eine lockere Bekanntschaft. Es braucht schon einiges, um Kims Interesse zu wecken, und sie ist definitiv fasziniert“, berichtete ein Insider gegenüber „People“.

Eine Freundschaft mit langer Geschichte

Dass es mehr als nur eine Freundschaft zwischen den beiden Stars sein könnte, war bereits früh daran erkennbar, als Hamilton einen Flirt-Kommentar unter einem Instagram-Post der Influencerin hinterließ. In die Beziehung gerast sind die beiden allerdings nicht wirklich. Ihre Freundschaft geht einige Jahre zurück. Damals war Kim Kardashian noch mit Kanye West und Lewis Hamilton noch mit Nicole Scherzinger liiert.

Seitdem die beiden Anfang des Jahres ein romantisches Wochenende im Cotswold Members Club verbracht haben sollen laut Insidern, ist es wohl nicht mehr rein platonisch.

Fans und Familie reagieren begeistert

Die Fans der Stars sind jedenfalls begeistert. Unter dem Beitrag reihen sich Kommentare von „Das bisher überraschendste Ende“ und „Der beste Hamilton-Beitrag des Jahres“ bis hin zu „Das ist der lässigste Hardlaunch“.

Auch die Kardashian-Familie soll ihren Segen gegeben haben – schließlich kennt auch Reality-Matriarchin Kris Jenner den F1-Fahrer schon lange.