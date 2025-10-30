Ikkimel kritisiert Loredana und Schwesta Ewa für Song „Ihr Möchtegern“

Splash! verkündet erste Bandwelle: SSIO, Souly und Ikkimel sind dabei

Der Song „Ihr Möchtegern“ von Loredana und Schwesta Ewa scheint bei Ikkimel nicht gut anzukommen ...

Ikkimel zeigt sich derzeit sehr aktiv auf Instagram. Am Vormittag des 30. Oktober kündigte sie ihren Follower:innen an, dass sie noch am selben Abend um 20 Uhr etwas veröffentlichen werde. Die Caption des Beitrags lautete: „Happy Hoeloween“. Noch bevor es zum Spontan-Release kommt, teilte die Rapperin jedoch bereits in ihrer Instagram-Story gegen andere Veröffentlichungen aus – konkret gegen den gemeinsamen Track von Loredana und Schwesta Ewa.

Ikkimel hält sich für die bessere Texterin

In ihrer Instagram-Story behauptete Ikkimel, Loredana und Schwesta Ewa hätten den Songtext zu „Ihr Möchtegern“ angeblich nicht selbst geschrieben. Die Person, die den Text verfasst habe, habe zudem offenbar nicht ihren Geschmack getroffen. Wörtlich schrieb die Berliner Rapperin: „Bevor der nächste Typ euch nen unoriginellen kacktext schreibt, fragt doch das nächste Mal mich.“ Weiter unten auf dem Screenshot steht: „Würde nein sagen.“ Dazu zeigte sie sich auf einem Foto im Bikinioberteil, lächelnd in die Handykamera.

Loredana reagiert prompt

Loredana ließ die Kritik offenbar nicht auf sich sitzen und antwortete ebenfalls per Instagram-Story. Sie teilte darin einen Ausschnitt aus einem Interview-Stream, in dem es darum ging, was sie über Ikkimel denkt. Dazu schrieb die Schweizerin: „DANN SAG ICH MAL MORGEN IM STREAM MEINE MEINUNG ZU DEINER UNMENSCHLICHE KACKE ;)“

Eine Reaktion von Schwesta Ewa steht derzeit noch aus, doch es ist wahrscheinlich, dass sie ebenfalls im angekündigten Loredana-Live-Stream zu sehen sein wird.

Hier der Song, um den es geht:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zu Ikkimel

Ikkimel nutzt das Jahr 2025 voll aus. Neben ausverkauften Shows veröffentlichte sie am 14. Februar ihr Album FOTZE. Beim MUSIKEXPRESS erhielt die Platte viereinhalb Sterne. ME-Autorin Rebecca Spilker schrieb dazu unter anderem: „Pussytalk mit Studienabschluss: Hyperpop-HipHop, der auf dem Clubbing-Vulkan tanzt.“