Mac DeMarco trifft den Tod (im neuen Video)

Dass Mac DeMarco ein Spaßvogel ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Wer davon bisher nichts mitbekam, sollte sich schleunigst das neue Video des Songwriters aus dem kanadischen Edmonton anschauen: Im Clip zu „One Another“ trifft Mac DeMarco den Tod persönlich, hängt mit ihm auf der Couch ab, zeigt ihm „E.T.“ und ist doch um Abstand bemüht: Handschlag? Umarmung? High Five? Nicht mit dem Tod!

Ein „Professional Reviewer“ fasst das Video auf YouTube so zusammen: „Mac DeMarco stars in his very own tale as old as time, fish out of water, buddy flick. Whilst relaxing in bed Mac befriends a real unlikely character, Death. Their friendship has one draw back, they can look but cannot touch.“ Sein Zitat: „Man the chemistry between the two leads is palpable on screen.“

Wer noch immer nicht überzeugt ist, für den hat Mac DeMarco ferner eine Clickbait-Ansage parat: „Keep your eyes peeled for the M. Night Shyamalan style twist at the end. You’re not gonna wanna miss this one for the world!“

„One Another“ ist die jüngste Single aus Mac DeMarcos neuem und bisher drittem Album THIS OLD DOG, das im Mai erschien. „Sicher keine aufregende Platte. Aber eine sehr gute“, befand ME-Autor André Boße in unserer Rezension.

Im November kommt Mac DeMarco auf Deutschland-Besuch. Hier die Termine:

07.11.2017 – Grünspan, Hamburg

08.11.2017 – Astra, Berlin

10.11.2017 – Kantine, Köln