Machine Gun Kelly isst zum Abendessen…Wasser!

Machine Gun Kelly und Bob Dylan: Was haben sie gemeinsam?

Die seltsame Diät des Musikers beinhaltet hin und wieder auch Fleischbrühe, Kimchi und Sauerkraut.

Wer Machine Gun Kelly kennt, weiß, dass er kein Gramm zu viel auf den Rippen hat. Damit das auch so bleibt, praktiziert der ehemalige Rapper mit dem exquisiten Fan-Kreis eine spezielle Diät, die den meisten Menschen wohl eher auf den Magen schlagen würde.

In einem Stream mit Adin Ross erzählte Colson Baker, wie Machine Gun Kelly mit bürgerlichem Namen heißt, wie es dazu kam, dass er doch einen Burger verspeiste. Eine absolute Ausnahme für seinen Freund Mike Majlak, der die Firma 10/10 Burger betreibt, stellte der 35-Jährige klar. „Ich esse eigentlich nie wirklich etwas. Ich trinke einfach ganz viel Wasser.“

Und dann plötzlich Grillgut im Brötchen? Machine Gun Kelly: „Ich hab den Burger gegessen, weil wir gerade streamten – und weil es mein Bro ist, wisst ihr?“ Für den Musiker scheint Essen eher so etwas wie Nebensache zu sein. Wichtiger seien eben Kaffee und Zigaretten.

Machine Gun Kelly isst oft Sauerkraut

Auf die besorgte Nachfrage, was MGK denn abends essen würde, sagte dieser nur: „Wahrscheinlich Wasser.“ Oft fühle sich der 1,93 Meter große Schlacks körperlich schwach wegen seiner Radikaldiät und bekannte, nur ein paar Mal pro Woche wirklich etwas zu essen.

Dann gibt es Fleisch- oder Knochenbrühe, Kimchi und Sauerkraut. „Wegen der Probiotika““, so Machine Gun Kelly, der mit Hollywood-Star Megan Fox ein Kind hat. „Wenn du so Wasserfasten machst, killt das auch die guten Bakterien. Deshalb musst du Probiotika zuführen.“ Immerhin gebe es manchmal zur Abwechslung Selleriesaft oder Kokoswasser. Mehr aber auch nicht.

Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass sich im Netz sofort Fans um den Gesundheitszustand des hageren Sängers sorgten.