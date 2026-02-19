mgk in Berlin: Alle Infos zum Konzert in der Uber Arena

mgk live in Berlin: Was erwartet euch bei der „Lost Americana Tour“ in der Uber Arena? Tickets, mögliche Setlist und alle praktischen Konzertinfos hier.

Am Dienstag, 24. Februar 2026, kommt mgk im Rahmen seiner „Lost Americana Tour“ nach Berlin. Das Konzert findet in der Uber Arena in der Hauptstadt statt. Hier alle Infos zur Show.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Es gibt aktuell noch Tickets zu kaufen. Reguläre Karten beginnen bei rund 48,50 Euro. Darüber hinaus werden Premium- und VIP-Pakete angeboten, die bessere Sitzplätze, gesonderte Eingänge oder Hospitality-Leistungen beinhalten können. Diese starten bei 129 Euro.

Zeiten

Der Einlass ist für 19 Uhr angesetzt. Um 20 Uhr soll es dann losgehen. Hiermit ist aber erst der Support-Act gemeint. Gegen 21 Uhr kann dann mit mgk gerechnet werden. Seine Show wird rund anderthalb Stunden laufen.

Support: Wer eröffnet den Abend?

Als Support ist die US-amerikanische Musikerin Julia Wolf angekündigt. Musikalisch bewegt sie sich zwischen Alternative-Pop, Indie-Rock und Electropop und ist für ihre persönlichen, teils düsteren Texte bekannt. Seit ihren ersten Veröffentlichungen hat sie sich über Streaming-Plattformen und Social Media eine wachsende internationale Fangemeinde aufgebaut. Sie begleitet mgk auf Tour, sowie auf ihrem gemeinsamen Cover „Iris“, im Original von den Goo Goo Dolls. Hier reinhören:

Setlist: Welche Songs könnten gespielt werden?

Eine offizielle Setlist für Berlin gibt es im Vorfeld nicht. Bei bisherigen Shows mischte mgk Songs seines Albums „Lost Americana“ mit älteren Erfolgen. Wahrscheinlich sind Titel wie „bloody valentine“, „my ex’s best friend“, „concert for aliens“ oder „Bad Things“. Stücke aus dem aktuellen Album dürften einen festen Platz im Programm haben. Die genaue Songauswahl variiert jedoch von Stadt zu Stadt.

Anfahrt zur Uber Arena

Die Adresse lautet: Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Die Uber Arena liegt im Berliner Stadtteil Friedrichshain und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Bahnhof Warschauer Straße mit S- und U-Bahn-Anschluss. Auch vom Ostbahnhof ist die Halle fußläufig erreichbar. Die Buslinien 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren ebenfalls zur Arena.

Mit dem Auto gelangt man über die A24 (Richtung Pankow) oder die A9 (über die A100, Ausfahrt Tempelhofer Damm) ins Stadtgebiet und von dort weiter nach Friedrichshain. Bei Großveranstaltungen ist wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens mehr Zeit einzuplanen.

Parken

Direkt an die Halle grenzt das eigene Parkhaus der Uber Arena. Hinzu kommen zwei CONTIPARK-Parkhäuser am Uber Platz sowie ein Parkhaus der East Side Mall gegenüber. Außerdem steht die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof zur Verfügung.

Was Besucher:innen wissen sollten

Wie bei Arena-Konzerten üblich gelten Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich Taschen- und Gepäckgrößen. Es empfiehlt sich, frühzeitig vor Ort zu sein, um Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden. Das Konzert dürfte eine Mischung aus Rap-Wurzeln und Pop-Punk-Einflüssen bieten und damit die stilistische Entwicklung von mgk der vergangenen Jahre widerspiegeln.