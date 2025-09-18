MGK live: Deutschlandkonzerte im Frühjahr 2026

Trotz Baby-News: Megan Fox & Machine Gun Kelly sollen sich getrennt haben

67 Konzerte spielt MGK zwischen Herbst 2025 und Sommer 2026 – vier davon in Deutschland.

MGK, für viele noch bekannt als Machine Gun Kelly, geht ab Herbst 2025 auf Welttour. Die Konzertreihe mit ganzen 67 Tourstops wird ihn im Frühjahr 2026 auch nach Deutschland führen. Sie folgt auf sein jüngstes Album LOST AMERICANA, das am 8. August erschien.

Der Tourauftakt findet am 15. November 2025 in Orlando, Florida, statt. Anschließend verläuft die Tournee quer durch die USA und Kanada, bevor es Anfang 2026 über den Atlantik nach Europa geht. In Deutschland sind vier Shows bestätigt. Angefangen wird am 17. Februar in München, danach folgen Shows in Berlin, Hamburg und abschließend am 2. März in Köln.

MGK live 2026: Konzerttermine in Deutschland im Überblick

17.02.2026 München, Olympiahalle

24.02.2026 Berlin, Uber Arena

25.02.2026 Hamburg, Barclays Arena

02.03.2026 Köln, Lanxess Arena

Auch in weiteren europäischen Metropolen wie Amsterdam, Wien oder Paris wird er zu sehen sein. Special Guest auf der Tour: Julia Wolf.

Vorverkauf: So kommt man an MGK-Tickets

Der offizielle Vorverkauf startet am 25. September um 12 Uhr. Wer bis zum 22. September, 11 Uhr, das neue Album LOST AMERICANA über den Künstler kauft, erhält einen Vorverkaufscode für den Künstler-Vorverkauf, der schon am 23. September beginnt.

LOST AMERICANA: Hier in „Cliché“ hineinhören

LOST AMERICANA ist das siebte Studioalbum des amerikanischen Musikers, Sängers und Songwriters MGK, der auch wegen seiner – wohl vergangenen – Beziehung mit Megan Fox bekannt ist. Es ist der Nachfolger seines vorherigen Albums MAINSTREAM SELLOUT und ist sein erstes Projekt ohne Gastauftritte.