Machine Gun Kelly verrät den Babynamen der Tochter mit Megan Fox

Machine Gun Kelly (bürgerlich Colson Baker) hat erstmals öffentlich den Namen seiner kleinen Tochter mit Schauspielerin Megan Fox enthüllt – und wie zu erwarten, handelt es sich nicht um einen alltäglichen Namen, den man auf jedem Spielplatz hört.

So ungewöhnlich wie erwartet: Saga Blade Fox-Baker

In einem Instagram-Post teilte der Musiker einen Vater-Tochter-Moment: Er zupfte auf seiner Ukulele herum, während sein Baby – nur am Rande des Bildes zu sehen – offenbar den Klängen lauschte. Doch der eigentliche Fokus lag auf der Bildunterschrift, in der MGK den Namen seines Kindes offenbarte: „Saga Blade Fox-Baker ❤️‍🔥“

Der Doppelname setzt sich aus den Nachnamen beider Elternteile zusammen: Fox von Megan Fox und Baker von MGK. Saga Blade ist dabei nicht nur klangvoll, sondern auch betont ungewöhnlich – ein Name, der auffällt. Eine Erklärung für die Namenswahl gab der Künstler nicht bekannt. Und die Kommentarfunktion unter dem Beitrag deaktivierte er.

Für Megan Fox ist Saga Blade bereits das vierte Kind. Die Schauspielerin hat aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Brian Austin Green drei Söhne: Noah (11), Bodhi (9) und Journey (7). Im März dieses Jahres brachte sie nun ihre erste Tochter zur Welt – nur wenige Monate, nachdem sie in der Vergangenheit offen über eine Fehlgeburt gesprochen hatte.

Für den 35-jährigen MGK ist Saga Blade ebenfalls nicht der erste Sprössling: Aus einer früheren Beziehung mit der Basketballspielerin Emma Cannon hat er bereits eine Tochter, Casie (15).

Trotz der erfreulichen Nachricht um die Geburt kursierten zuletzt Trennungsgerüchte rund um das Paar. Laut mehreren Medienberichten soll Megan Fox auf dem Handy von Machine Gun Kelly Dinge entdeckt haben, die sie zur endgültigen Trennung bewogen haben. Inzwischen soll sich die 38-Jährige sogar ein eigenes Haus gekauft haben.