Machine Gun Kelly und Bob Dylan: Was haben sie gemeinsam?

Machine Gun Kelly hat wohl Bob Dylan getroffen – und meint, das Ganze sei nur passiert, „weil es da dieses Video von mir gibt, wie ich vor zehn Jahren in einem Musikladen rappe“.

Was zuvor in den Socials geschah

Die beiden wurden Anfang des Jahres zum ersten Mal miteinander in Verbindung gebracht, als Dylan einen ziemlich zufälligen Clip von MGK auf Instagram postete – sehr zur Verwirrung seiner Fans. Denn normalerweise gibt’s auf Dylans Social-Media-Profil nur Infos zu anstehenden Live-Shows oder alte Filmszenen.

Im Video sieht man MGK bei einem Akustik-Set im Plattenladen Park Ave CDs in Orlando, Florida. Eine Verbindung zu Dylan? Nicht zu erkennen. Und weil der Clip ganz ohne Kommentar hochgeladen wurde, blieb erstmal völlig unklar, was das Ganze überhaupt sollte. Nun gab es zumindest wohl ein Aufeinandertreffen.

Aufeinandertreffen bei einem Festival

Und nun: MGK und Bob Dylan haben sich offenbar getroffen. Beim Stopp von Willie Nelsons Outlaw Music Festival in Los Angeles – wo Dylan Headliner ist – stand MGK plötzlich auf der Bühne, zusammen mit Billy Strings, John Stamos und Johnny Knoxville.

Am Tag danach deutete MGK dann auf X, ehemals Twitter, an, worum es ging: „Ich habe letzte Nacht mit jemandem gesprochen, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich die Ehre hätte, ihn jemals zu treffen – und das alles wegen eines Videos von mir, wie ich vor 10 Jahren in einem Musikladen rappe. Ich liebe Musik.“

Was war da los?

Konkreter wurde der Musiker jedoch nicht in seinen Statement in den Socials. Fragezeichen wird es also weiterhin bei Fans der beiden geben.