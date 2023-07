Macht Christopher Nolan einen „Star Wars“-Film: Ja? Nein? Vielleicht?

Bei einem Interview gab der Regisseur keine eindeutige Antwort und ließ vor allem Raum für Interpretation.

Könnte Christopher Nolan bald einen Film für das „Star Wars“-Universum übernehmen? Der Regisseur und Drehbuchautor gab während eines Interviews darauf keine eindeutige Antwort. Raum für Spekulation ließ seine Aussage trotzdem.

Der Brite mit US-amerikanischen Pass ist gerade für Promo-Zwecke zu seinem Sommer-Blockbuster „Oppenheimer“ viel unterwegs. Für den YouTube-Kanal „HugoDécrypte“ ließ sich Nolan auf ein kleines Interview-Spiel ein: Moderator Hugo gab Nolan jeweils ein Thema vor, der Regisseur musste so schnell wie möglich mit „Ja“, „Nein“ oder „Weiter“ antworten. Als Superhelden-Filme als Thema aufkamen, gab es ein eindeutiges „Nein“ von Nolan. Auch eventuelle Arbeiten an einer Serie verneinte er sogleich. Bei der Frage, ob er gerne mal einen „Star Wars“-Film drehen würde, zögerte der Filmemacher kurz, bevor er lieber ein „Weiter“ von sich gab.

Sicherlich lässt sich in dieser Aussage mehr rein- als rausinterpretieren. Dennoch können sich Fans eventuell Hoffnungen machen, dass sich Nolan irgendwann mal an ein Weltraum-Abenteuer über Jedi-Ritter und das Imperium annimmt. Schließlich wissen wir seit „Interstellar“, dass er auch ein Experte in Sachen Weltall ist.

Seht hier das ganze Interview mit Christopher Nolan:

Gänzlich ausschließen lässt sich aber, dass es einen neuen „Batman“-Film von Nolan geben wird. Schauspieler Christian Bale hatte zwar seine Bereitschaft dazu erklärt, noch einmal in das Kostüm des dunklen Ritter zu schlüpfen, aber nur, wenn der Regisseur wieder mit von der Partie wäre.

Christopher Nolans „Oppenheimer“ läuft ab dem 20. Juli in den deutschen Kinos. Neben Cillian Murphy („Peaky Blinders“) und Florence Pugh („Black Widow“) ist u.a. Matthias Schweighöfer als Werner Heisenberg in dem biografischen Thriller zu sehen.