„Oppenheimer“-Star Emma/Nick Dumont outet sich als trans-maskulin & nichtbinär

Emma Dumont hat der Öffentlichkeit bekannt gegeben, trans-maskulin und nichtbinär zu sein. Die korrekten Pronomen lauten nun they/them, so auch nachzulesen in der Instagarm-Bio vom 30-jährigen Schauspielstar.

Privat neuer Name, im Job soll der bekannte bleiben

Nachdem die Pronomen auf den Socials von „she/her“ geändert wurden, hakte „TMZ“ nach und erhielt folgendes Statement als Reaktion von Dumonts Team: „They identifiziert sich als trans-maskuline nichtbinäre Person. Their beruflicher Name ist immer noch Emma Dumont, aber bei Freunden und Familie wird they Nick genannt.“

Zu einem Outing-Posting in diesem Sinne kam es bisher jedoch nicht auf den Social-Accounts von Emma/Nick Dumont.

Mehr zur Schauspielkarriere von Emma/Nick Dumont

Dumont machte sich insbesondere durch their Darstellung von Jackie Oppenheimer, Schwägerin von Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) im 2023er Biopic „Oppenheimer“ international einen Namen.

Zudem spielte they 2019 in „What Lies Ahead“ mit, aber auch im 2014er „Inherent Vice“ und dem 2021er Kinostreifen „Licorice Pizza“.