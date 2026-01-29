Madonna schwärmt: Harry Styles‘ „Aperture“ in Dauerschleife

Die Queen of Pop kann nicht genug bekommen: Madonna feiert Harry Styles' Disco-Hit „Aperture“ und teilt ihre Euphorie auf Instagram mit Millionen Fans.

Madonna zeigt sich begeistert von der neuen Musik eines jüngeren Kollegen: Sie hat Harry Styles für seine aktuelle Single „Aperture“ öffentlich gelobt und damit für Aufsehen in der Popwelt gesorgt.

Liebeserklärung auf Instagram

In einer Instagram-Story schrieb die 67-Jährige enthusiastisch: „Ich liebe deinen neuen Song, Harry!!!!“ Dazu teilte sie ein angebliches Zitat des britischen Sängers, in dem Styles seine Disco-Inspirationen beschreibt – von den Bee Gees bis zu Madonna selbst und ihrem Album CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR.

Zusätzlich postete Madonna das Cover von Styles‘ kommendem Album KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY mit dem Kommentar „In Dauerschleife …“ – ein deutliches Zeichen dafür, dass sie den Track regelmäßig hört.

Auf Instagram zeigt sich Madonna begeistert über Styles neue Musik:

Release und exklusives Pre-Listening in Berlin

„Aperture“ erschien am 22. Januar 2026, das dazugehörige Musikvideo folgte wenige Stunden später. Der Hype um die Veröffentlichung war und ist groß.

Das komplette Album soll am 6. März veröffentlicht werden und wurde von Styles‘ langjährigem Weggefährten Kid Harpoon produziert. In einem Interview mit John Mayer auf Sirius XM erklärte Styles, dass er seine neuen Songs Freund:innen vorgespielt habe und schnell klar geworden sei, dass diese Musik „laut gehört werden muss“, um ihre Wirkung zu entfalten.

Auch um den Album-Release gab es Wirbel: Plakate mit dem Slogan „We Belong Together“ und eine mysteriöse Webseite kündigten das Album vor Styles‘ offiziellem Statement an. Aber das war längst nicht alles …

Harry Styles live 2026: Konzerttermine im Überblick

Harry Styles 2026 geht nämlich auch in diesem Jahr auf Welttournee. Fans dürfen sich auf ausgedehnte Auftritte u. a. in Amsterdam, London, São Paulo, Mexico City, New York, Melbourne und Sydney freuen. Begleitet wird Styles bei Teilen der Europa-Leg-Tournee unter anderem von Special Guests wie Robyn und Shania Twain.

Mai – Amsterdam (NL)

• 16. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 17. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 20. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 22. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 23. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

• 26. 05.2026 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Juni – London (UK)

• 12. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 13. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 17. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 19. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 20. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 23. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 26. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 27. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 29. 06.2026 – Wembley Stadium, London

• 01. 07.2026 – Wembley Stadium, London

• 03. 07.2026 – Wembley Stadium, London

• 04. 07.2026 – Wembley Stadium, London

Juli – São Paulo (BR) & Mexico City (MX)

• 17. 07.2026 – Estádio MorumBIS, São Paulo

• 18. 07.2026 – Estádio MorumBIS, São Paulo

• 21. 07.2026 – Estádio MorumBIS, São Paulo

• 24. 07.2026 – Estádio MorumBIS, São Paulo

• 31. 07.2026 – Estadio GNP Seguros, Mexico City

• 01. 08.2026 – Estadio GNP Seguros, Mexico City

August – Oktober – New York (US)

Harry Styles spielt eine umfangreiche Residency im Madison Square Garden mit zahlreichen Terminen zwischen 26. 08.2026 und 31. 10.2026 inklusive spezieller „Harryween“-Shows am 30. und 31. Oktober.

November / Dezember – Australien

• 27. 11.2026 – Marvel Stadium, Melbourne

• 28. 11.2026 – Marvel Stadium, Melbourne

• 02. 12.2026 – Marvel Stadium, Melbourne

• 12. 12.2026 – Accor Stadium, Sydney

• 13. 12.2026 – Accor Stadium, Sydney