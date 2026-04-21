Nach Coachella-Auftritt: Madonna sucht ihre verschwundenen Vintage-Kostüme

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Madonna  |  Madonna nach Coachella: Outfit aus Sammlung spurlos verschwunden

Foto: FilmMagic. Michael Tran. All rights reserved.

Madonna bittet um Rückgabe: Nach ihrem Überraschungsauftritt bei Sabrina Carpenter fehlen ihr Jacke, Korsett & Kleid.

Madonna sucht ihr Coachella-Bühnenoutfit. Die 67-Jährige war beim Coachella 2026 als Überraschungsgast bei Sabrina Carpenter aufgetreten. Das Outfit, das sie bei dem Auftritt trug, ist nun offenbar verschwunden.

Madonna meldet sich mit emotionalem Statement

„Ich schwebe immer noch auf Wolke sieben seit Freitagabend bei Coachella! Danke an Sabrina und alle, die das möglich gemacht haben. Es war so aufregend, „Confessions II“ dorthin zurückzubringen, wo alles begann“, schrieb die Sängerin nach der Show. Diese habe für sie eine besondere Bedeutung gehabt, „bis ich feststellte, dass die Vintage-Stücke, die ich trug, verschwunden sind – mein Kostüm, das aus meinem persönlichen Archiv stammt: Jacke, Korsett, Kleid und alle anderen Stücke“.

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Archivstücke von historischem Wert

Die Popqueen trug zu ihrem Gastauftritt einen violetten Vintage-Korsett-Body, gepaart mit violetten Strümpfen und lavendelfarbenen Handschuhen. Die Gucci-Jacke und das Korsett stammen laut Madonna noch von ihrem ersten Coachella-Auftritt vor 20 Jahren.

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Sängerin bittet um Rückgabe – Belohnung ausgesetzt

Nun startete die Sängerin einen Aufruf: Für die Rückgabe der verschwundenen Kleidungsstücke stehe eine Belohnung in Aussicht.

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Madonna betonte, die Sachen seien Teil ihrer Geschichte als Popsängerin. „Auch andere Archivstücke aus derselben Zeit sind verschwunden. Ich hoffe und bete, dass eine gütige Seele diese Gegenstände findet und sich bei meinem Team meldet.“

Überraschungsauftritt mit Vorgeschmack aufs neue Album

Die Sängerin überraschte mit ihrem Gastauftritt auf dem Coachella, bei dem sie die Hits „Vogue“ und „Like a Prayer“ sowie einen bisher noch unveröffentlichtes Track als Duett mit Carpenter performte. Dieser Song wird voraussichtlich Teil ihres neuen Albums sein, das sie zuletzt angekündigt hatte. „Confessions on a Dancefloor II“ soll am 3. Juli erscheinen.

Caroline John schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Madonna Coachella Kostüme Sabrina Carpenter
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