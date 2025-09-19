Madonna kündigt neues Album CONFESSIONS 2 an – Rückkehr zu altem Label

Madonna teilt Familienfotos & ihr Verständnis von „Medizin für die Seele“

Madonna (67) kehrt nach fast 20 Jahren zu Warner Records zurück. Die Pop-Ikone kündigte darüber hinaus auf Instagram ihr neues Album CONFESSIONS 2 an. „Zurück zur Musik, zurück auf die Tanzfläche, zurück dahin, wo alles begann!“, schrieb sie.

Neues Album nach sieben Jahren

Es ist Madonnas erstes Studioalbum seit sieben Jahren und die Fortsetzung ihres 2005 erschienenen Albums CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR. Produzent Stuart Price, der schon beim Originalalbum dabei war, arbeitet erneut mit ihr zusammen.

„Warner Records war von Anfang an ein echter Partner für mich“, erklärte Madonna in einem Statement auf ihrer Website. „Ich freue mich, wieder vereint zu sein und auf die Zukunft, Musik zu machen, Unerwartetes zu tun und vielleicht ein paar notwendige Gespräche anzustoßen.“

Rückblick auf die Karriere

Madonna startete ihre große Karriere in den Achtzigern bei Warner Records. Hits wie „Like a Virgin“ und Alben wie „CONFESSIONS ON A DANCE FLOOR“ machten sie weltweit zur Pop-Ikone. Das 2005er-Album verkaufte sich weltweit über zehn Millionen Mal und gilt als eines ihrer erfolgreichsten Projekte.

Fans reagieren begeistert

Nach der Ankündigung auf Instagram reagierten Fans euphorisch. Kommentare wie „Die Königin kommt zurück“ oder „Bester Donnerstag aller Zeiten!“ zeigen die Vorfreude auf das Album.Im Sommer postete Madonna Studio-Bilder aus London, unter anderem mit Stuart Price. Ein Schild mit „Part Deux“ deutete schon damals auf das neue Projekt hin.

Comeback auf der Bühne

Madonna plant auch neue Live-Auftritte. Nach dem Erfolg der „Celebration“-Tour 2023/2024 mehren sich in den Sozialen Netzwerken Gerüchte über Festival-Shows oder intime Konzerte mit neuem Material, möglicherweise auch mit Songs von CONFESSIONS 2.