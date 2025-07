Madonna: Mini-Serie soll jetzt wirklich umgesetzt werden – laut Julia Garner

Damit die Netflix-Produktion richtig gut wird, braucht man nur noch etwas Zeit – so die Beschwichtigungsversuche der Protagonistin.

Bereits im Mai 2025 wurde bekannt gegeben, dass ein Serien-Biopic über Madonna für Netflix geplant ist. Verantwortlich für das Projekt ist „Deadpool & Wolverine“-Schöpfer Shawn Levy. Dann blieb es still um das Vorhaben, nun bestätigte Schauspielerin Julia Garner, dass sie weiterhin als Hauptdarstellerin in der Mini-Serie, also als die „Queen of Pop“, eingeplant sei. Es passiert also was …

Garner spricht im Podcast über ihre Rolle

In der am 28. Juli 2025 veröffentlichten Folge des Podcasts „SmartLess“ sprach Julia Garner erstmals ausführlich über das Madonna-Serienvorhaben. Sie erklärte, dass das Projekt „immer noch stattfinden“ solle und sie selbst „ein großer Fan von Madonna“ sei. „Ich bin mit ihrer Musik aufgewachsen“, so Garner.

Sie schilderte zudem, wie sie zur Rolle kam: „Ich wusste, dass sie einen Film planen, also bin ich zum Vorsprechen gegangen. Ich wollte einfach herausfinden, ob ich das kann – ich bin keine ausgebildete Tänzerin, also musste ich erst tanzen lernen, um dann vor ihr aufzutreten und sie davon zu überzeugen, dass ich tanzen und singen kann. Und ich habe sogar mit ihr gesungen.“

Madonna als Vorbild im Castingprozess

Im Gespräch beschrieb Garner auch ihre Herangehensweise an das Vorsprechen. Madonna selbst sei für sie dabei eine Art Vorbild gewesen: „Ich habe mir gesagt: ‚Okay, was würde Madonna tun?‘ Nämlich sich den Platz nehmen, den sie verdient.“

Garner sei überzeugt gewesen, dass sie die Rolle mit Selbstvertrauen angehen musste: „Du kannst es nehmen oder lassen, aber wenn ich gehe, dann ist das deine Entscheidung.“ Trotz dieser Fortschritte wird es wohl noch dauern, bis die Serie tatsächlich auf Netflix erscheint. „Ich habe das Gefühl, dass alles, was großartig ist, seine Zeit braucht“, so Garner weiter.

Hier in die Podcastfolge mit Julia Garner reinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Projekt befindet sich noch in früher Phase

Wie „The Hollywood Reporter“ bereits im Mai berichtete, befindet sich die Mini-Serie noch in der frühen Entwicklungsphase. Madonna soll dabei Mitspracherecht haben. Konkrete Informationen zur Handlung oder zum Produktionsstart liegen bisher nicht vor.