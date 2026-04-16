Madonna auf Tour? Promo in Paris und London befeuert die Spekulationen

Madonna kündigt „Confessions on a Dancefloor 2“ an – und Promo-Videos aus Paris und London lassen Fans hoffen.

Madonna ist offiziell zurück. Am 15. April 2026 kündigte die „Queen of Pop“ ihr neues Album „Confessions on a Dancefloor 2“ an. Im Jahr 2005 markierte der Vorgänger eine der erfolgreichsten Veröffentlichungen der Sängerin. Fans können den Nachfolger des Hit-Albums ab dem 03. Juli 2026 erwarten. Seit nunmehr zwei Tagen läuft die Promophase für die Platte auf Instagram in vollem Gange und lässt zudem Spekulationen zu.

Madonna bald auch auf Tour?

Zunächst verschwanden alle ihre Instagram-Beiträge, dann war es soweit: „Confessions 2“ wurde offiziell angekündigt. Zuerst über eine Story mit zwei Lautsprechern, die wohl das Logo zur Neuerscheinung darstellen. Wenig später folgte ein Post, in dem die Sängerin selbst in ein pinkes Tuch gehüllt zu sehen war; darunter war das Erscheinungsdatum zu lesen.

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Am 16. April 2026 trieb die 67-Jährige ihre Promotionphase weiter voran. In weiteren Instagram-Stories wurden kurze Videos gezeigt, wie Plakate zur Ankündigung aufgehängt werden.

Das Interessante daran: Die Videos wurden in verschiedenen Metropolen aufgenommen, konkret in Paris und London. Ob weitere Städte folgen, bleibt abzuwarten. Madonna scheint also reisefreudig zu sein, woraus Spekulationen erwachsen, dass auf die Albumankündigung bald auch die einer Tour folgt. Allerdings gilt es zu betonen, dass es sich dabei um reine Spekulationen handelt – ob daran etwas dran ist, weiß wohl nur die „Like a Virgin“-Interpretin selbst.

Was ist sonst noch zum Album bekannt?

Eine Tracklist zu „Confessions 2“ ist noch nicht bekannt.

Einiges hat die Künstlerin jedoch bereits verraten: Für ihr 15. Studioalbum arbeitet sie erneut mit dem Hit-Produzenten Stuart Price zusammen, der bereits den Vorgänger umsetzte. Auf der Platte ist daher wohl ein clubbiger und elektronischer Sound zu erwarten.