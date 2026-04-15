Madonna löscht alles – und kündigt „Confessions on a Dancefloor 2“ an

Mit einer dramatischen Instagram-Aktion macht Madonna das Comeback offiziell: „Confessions on a Dancefloor 2“ kommt – wieder mit Produzent Stuart Price.

Im Jahr 2005 brachte Madonna mit „Confessions on a Dancefloor“ wohl eines ihrer erfolgreichsten Werke heraus. Die Platte avancierte zu einem globalen Erfolg und verkaufte sich über zehn Millionen Mal. Allein der Hit „Hung Up“ ging in 41 Ländern auf Platz eins der Charts und die Künstlerin unterstrich ihren Titel als „Queen of Pop“ auf beeindruckende Weise. In den letzten Wochen verdichteten sich die Zeichen auf ein großes Comeback – es gilt sogar als bestätigt, dass Madonna bald an ihren Erfolg von 2005 anknüpfen wird.

Album-Ankündigung auf Instagram

Der 14. April 2026 bringt frohe Kunde für alle Madonna-Fans. Die Sängerin löschte sämtliche Beiträge auf ihrem Instagram-Account. Was zunächst wie eine kryptische Botschaft wirkt, entpuppte sich als Auftakt einer Album-Promophase. Was folgte, war eine Instagram-Story, in der die Worte „Confessions on a Dancefloor 2“ über den Bildschirm flogen, gefolgt von zwei Lautsprechern.

Es scheint damit klar, dass der Nachfolger des Hit-Albums von 2005 nicht mehr lange auf sich warten lässt und bald neue Musik der „Queen of Pop“ zu hören sein wird.

Neues Album bahnte sich an

Eine neue Platte der 67-Jährigen kündigte sich bereits in den vergangenen Monaten an. Im Februar veröffentlichte sie einen Post, in dem sie ihren Fans mitteilte, sie „arbeite mit Leib und Seele“ an ihrer neuen Musik. Die Botschaft schloss sie mit dem Wortlaut „Confessions 2“.

Die Ankündigung folgte auf ihre Wiedervereinigung mit dem Label Warner Records im September 2025. Dazu sagte sie bereits damals, sie „blicke mit Freude in die Zukunft und darauf, Musik zu machen“. Auch im Zuge der erneuten Vertragsunterzeichnung bei Warner teaserte sie das neue Projekt: „Zurück zur Musik, zurück auf die Tanzfläche, zurück dorthin, wo alles begann! COADF – S. 2 🪩2026.“

Wiedervereinigung mit Hit-Produzenten

Zudem ist bekannt, dass die „Physical Attraction“-Interpretin erneut mit dem Produzenten Stuart Price kollaboriert. Dieser produzierte bereits das Original „Confessions on a Dancefloor“, und die beiden arbeiten seit 2024 wieder zusammen.

Ein Veröffentlichungsdatum sowie erste Songtitel des Albums sind noch nicht bekannt. Fans können sich jedoch sicher sein: Madonnas großes Comeback liegt nicht mehr allzu weit in der Ferne.