Maifeld Derby 2018: Alle Festival-Infos zum Mannheim-Wochenende mit Eels, The Kills, BRMC und vielen mehr

Maifeld Derby 2018: Datum

Das „Maifeld Derby“-Festival findet vom 15. bis 17. Juni 2018 statt.

Veranstaltungsort

Maifeld Derby findet auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt.

Adresse: Xaver-Fuhr-Straße 101, 68163 Mannheim

Preise & Tickets

Für das „Maifeld Derby“-Festival gibt es limitierte Frühbucher-Kontingente. „Early Horse Phase 4“ wurde bereits erreicht (Stand: 15. Februar 2018), es gibt also vergünstigte Tickets für 100 Euro. Der Normalpreis für ein 3-Tages-Ticket liegt bei 105 Euro.

Tagestickets für den Sonntag (17. Juni), mit Eels als Headliner, gibt es bereits für 50 Euro. Für jeweils lediglich Freitag (15. Juni) oder Samstag (16. Juni) sollen in Kürze Karten verfügbar sein (Stand: 15. Februar).

Camping- oder Wohnmobil-Tickets kosten pro Person oder Fahrzeug je 15 Euro.

Eine Übersicht über die verschiedenen Tickets und Preise findet Ihr direkt beim Veranstalter. Dort gibt es auch „Hotel-Pakete“.

Line-up

Auch in diesem Jahr erwartet Euch beim Maifeld Derby eine großartige Mischung. Mit Eels als Headliner sowie The Kills, Black Rebel Motorcycle Club, Rhye, Neurosis, Kat Frankie, Jon Hopkins, Wolves In The Throne Room, Gus Dapperton, This Is The Kit, 5K HD, Heads., Deerhunter, Ibeyi, Aldous Harding, Klangstof, Kreisky, All Them Witches, Young Fathers, Alex Cameron und Dälek warten eine ganze Menge Highlights auf euch.

Folgende Bands und Acts haben die Veranstalter bisher bestätigt

Eels

The Kills

Black Rebel Motorcycle Club

Jon Hopkins

Rhye

Deerhunter



Neurosis



Young Fathers



Ibeyi



All Them Witches



Kat Frankie



Wolves In The Throne Room



Alex Cameron



Aldous Harding



Gus Dapperton

This Is The Kit



Yellow Days



Klangstof



Goldroger



Dälek



Mikaela Davis



Kreisky



Leyya



Sam Vance-Law



Warmduscher



Cocaine Piss



Austro Fred



Lasse Matthiesen



Brother Grimm



Chocolat



5K HD



V.O.

Eine dritte Ankündigung mit weiteren Bands soll folgen. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald der Spielplan steht.

Timetable

Das Programm sieht bisher wie folgt aus:

Freitag, 15. Juni:

Jon Hopkins live, Rhye, Deerhunter, Ibeyi, Aldous Harding, Klangstof, Kreisky, 5K HD

Samstag, 16. Juni:

Neurosis, All Them Witches, Wolves In The Throne Room, This Is The Kit, Goldroger, Yellow Days, Leyya, V.O.

Sonntag, 17. Juni:

Eels, The Kills, Black Rebel Motorcycle Club, Young Fathers, Kat Frankie, Alex Cameron, Dälek, Gus Dapperton, Sam Vance-Law, Mikaela Davis

Anfahrt