DJ Koze & Damon Albarn veröffentlichen neue Single „Pure Love“

Mit der neuen Single kündigt DJ Koze zudem sein drittes Studioalbum an.

Das ist mal eine Kollabo, die sich sehen lassen kann: DJ Koze hat gemeinsame Sache mit Blur-Sänger Damon Albarn gemacht und veröffentlicht „Pure Love“, die erste Single aus dem nun angekündigten Album MUSIC CAN HEAR US. Erscheinen soll die neue Platte am 4. April 2025.

Wie der Zufall es wollte

Initialzündung für die Zusammenarbeit der beiden experimentierfreudigen Musiker war eine grenzspirituelle Erfahrung in einer Salzmine im Heiligen Tal von Peru. Dort sind sich die beiden nämlich zufällig über den Weg gelaufen – und es scheint gefunkt zu haben. Mit „Pure Love“ erscheint jetzt ein Song, der allerdings weniger nach Lateinamerika und mehr nach Südeuropa klingt. Und im absoluten Kontrast zu den sonnigen Vibes der Single, stapft im neuen Musikvideo ein Männlein durch den eingeschneiten Wald – hoffentlich mit diesem Tune auf den Ohren, für die Wärme von innen.

Hier ansehen:

Schonend gegart

„Dieser Tune hat eine beachtliche Metamorphose durchlebt über die letzten Jahre. Ich liebte ihn als Ei. Ich liebte ihn als Raupe. Ich liebte ihn als Puppe. Und ich liebe ihn immer noch“, sagte Damon Albarn zum Gemeinschaftswerk mit Koze. Bei dem Prozess hätten die beiden es langsam angehen lassen, wie beim „Slow Cooking“, so der DJ. Und mit dieser Version des Titels noch nicht genug, sollen auch noch zwei weitere Fassungen des Stücks zusammen mit dem Gorillaz-Mastermind am 20. Dezember erscheinen. „Pure Love (Day)“ und „Pure Love (Night)“ bilden dann in Ergänzung eine kleine EP, die Appetit auf das neue Album machen soll.

MUSIC CAN HEAR US wird die dritte Solo-LP des deutschen DJ Koze sein, der bürgerlich Stefan Kozalla heißt. Seine ersten musikalischen Erfahrungen sammelte er in den 1990ern mit der Hip-Hop-Gruppe Fischmob.

Schon sein Debütalbum AMYGDALA, veröffentlicht 2013, erhielt große internationale Anerkennung. Es folgte das Album KNOCK KNOCK im Jahr 2018, das zahlreiche Kollaborationen mit namhaften Künstlern wie Róisín Murphy und Bon Iver beinhaltete und als Meisterwerk gefeiert wurde.