Porridge Radio auf Deutschlandtour – MUSIKEXPRESS präsentiert

Neben der Tour kündigt die Band aus Brighton auch eine neue Platte für Oktober an. Alle Infos hier.

Bald ein Jahr sind ihre letzten Deutschlandgigs her – nun schaut die Indie-Band aus Brighton erneut hierzulande vorbei. Im Dezember werden Porridge Radio erst in Hamburg, danach in der Hauptstadt und im Anschluss in Schorndorf sowie Wiesbaden und Köln live spielen. Alle Tour-Termine werden von MUSIKEXPRESS präsentiert.

Porridge Radio live 2024 – Konzerttermine im Überblick:

09.12. Hamburg, Knust

10.12. Berlin, Columbia Theater

14.12. Schorndorf, Manufaktur

18.12. Wiesbaden, Schlachthof

19.12. Köln, Artheater

Tickets

Karten für die fünf Shows können zum Beispiel hier erworben werden.

Neues Album erscheint im Oktober

Am 18. Oktober kommt außerdem eine neue Platte von Porridge Radio heraus. Das vierte Werk der Band wird den Titel CLOUDS IN THE SKY THEY WILL ALWAYS BE THERE FOR ME tragen und via Secretly Canadian releast.

Mit „Sick Of the Blues“ gibt es auch schon eine erste Single vom Album zu hören. Hier geht’s zum Musikvideo:

Die Platte sei „ein Moment des Erwachsenwerdens, inspiriert von Burnout, der Musikindustrie, Herzschmerz und der zunehmenden Vertiefung der Bandleaderin Dana Margolin als Künstlerin“, so die Erklärung zum Werk in der Pressemitteilung.

CLOUDS IN THE SKY THEY WILL ALWAYS BE THERE FOR ME – Albumartwork:

Margolin selbst beschreibt die LP weiterhin so: „Ein großer Teil dieses Albums handelt von einer frenetischen und verzweifelten Liebe. Es geht darum, dass ich mein Selbstbewusstsein in einer Beziehung komplett verloren habe, und um den tiefen Rest von Unsicherheit und Schmerz, der eine neue Beziehung überschattet hat.“