Pitchfork Music Festival Berlin: Erste Acts angekündigt

Vom 1. bis 5. November treten unter anderem Dudu Tassa & Jonny Greenwood, Porridge Radio und Mykki Blanco in der Hauptstadt auf.

Die ersten Namen für das diesjährige Pitchfork Music Festival Berlin stehen fest. So werden unter anderem der israelische Artist Dudu Tassa zusammen mit dem preisgekrönten Radiohead-Gitarristen und Komponisten Jonny Greenwood die Hauptstadt genauso beehren wie auch die Art-Rocker:innen von Porridge Radio und das queere Rap-Art-Talent Mykki Blanco.

Das Festival findet vom 1. bis 5. November 2023 an verschiedenen Berliner Standorten wie dem Astra Kulturhaus, Festsaal Kreuzberg und Zenner statt. Seit 2006 kuratiert Pitchfork nun schon Events in Chicago und Paris – und seit 2020 ist auch Berlin am Start. Der Plan dabei: Hauptsache Vielfalt. Alle Infos und Tickets zum Event gibt’s auf der Website vom Pitchfork Music Festival.

Pitchfork Music Festival Berlin: Acts, Dates und Clubs im Überblick:

2. November

Dudu Tassa & Jonny Greenwood und Hagop Tchaparian im Astra Kulturhaus

Flavien Berger und Ghostly Kisses im Zenner

3. November

Fazerdaze und Water From Your Eyes im Zenner

4. November

Youth Lagoon und Nabihah Iqbal sowie Sweeping Promises im Festsaal Kreuzberg

Mykki Blanco und MorMor sowie MAVI im silent green in der Betonhalle

5. November

Porridge Radio und Mandy Indiana im Festsaal Kreuzberg

Weval u.a. im silent green in der Betonhalle

MIKE und Armand Hammer im Zenner