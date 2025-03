„Malcolm mittendrin“: Es gibt Neuigkeiten zum Comeback

Sarah Jessica Parker postet erste Fotos von „Sex and the City“-Revival

Nach fast zwei Jahrzehnten kehrt die Kultserie „Malcolm mittendrin“ nun zurück auf die Bildschirme. Mittlerweile steht auch der Cast der neuen Staffel fest.

Neubesetzung und bekannte Gesichter

Die US-amerikanische Comedy-Serie „Malcolm mittendrin“ lief von 200 bis 2006. Sie dreht sich um die chaotische Familie eines hochbegabten Jungen namens Malcolm. Neben dem typischen Familienalltag kämpft dieser auch mit typischen Teenager-Problemen wie Schule, Freundschaften und der ersten Liebe. 2006 wurde die Show allerdings nach sieben Staffeln abgesetzt. Grund waren dafür wohl schlechte Einschaltquoten. Mit einem Revival hofft man jetzt auf einen kleinen nostalgischen Aufschwung.

Das könnte auch klappen, denn der neue Cast ist der Originalbesetzung sehr ähnlich. Bis auf Erik Per Sullivan sollen „Bild“ zufolge alle Schauspieler:innen zurückkehren. Malcolms jüngster Bruder Dewey soll nun von Caleb Ellsworth-Clark gespielt werden. Der Kanadier ist unter anderem aus „Tod in den Wäldern“ und „Nightmare Alley“ bekannt.

Dementsprechend schlüpft Frankie Muniz erneut in die Rolle des Malcolm und Bryan Cranston und Jane Kaczmarek als seine Eltern sollen auch wieder mit dabei sein. Die beiden anderen Brüder werden weiterhin von Christopher Masterson und Justin Berfield gespielt. Für die richtigen Gags zur richtigen Zeit sollen in der Neuauflage wieder der Creator der Originalserie, Linwood Boomer, sowie Regisseur Ken Kwapis sorgen.

Geplant sind vier neue Folgen

Ein konkretes Datum für das Comeback gibt es noch nicht. Die vierteilige Miniserie soll aber exklusiv bei Disney+ veröffentlicht werden. Darin soll das familiäre Chaos diesmal von Malcolm und seiner Tochter, dargestellt werden.

Disney+ kündigte bereits 2024 die Fortsetzung mit Clips der Serien-Held:innen an. „Ich habe 18 Jahre lang auf diesen Moment gewartet“, sagte Muniz darin. „Lasst uns herausfinden, wo Malcolm und seine Familie jetzt sind“, so der heute 39-Jährige weiter. Cranston, der 2012 mit „Breaking Bad“ zum Superstar wurde, scherzte: „Ich bin so aufgeregt, dass ich vielleicht gepinkelt habe. Nur ein kleines bisschen.“ Und Jane Kaczmarek freute sich auf ihr Wiedererkennungsmerkmal, das wir noch alle im Ohr haben dürften: „Was für eine Freude, dass ich dieses Kind wieder anschreien darf!“