„This Town“: Serien-Geheimtipp vom „Peaky Blinders“-Schöpfer

„This Town“ von „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight spielt in Birmingham und erzählt von Ska-Musik und Jugend in den 80ern – jetzt auf HBO Max streambar.

„Peaky Blinders“ erlebt derzeit einen neuen Hype. Auslöser ist vor allem der Kinofilm „Immortal Man“, der bei Netflix veröffentlicht wurde und als großes Finale der Gangster-Saga rund um die Banden in Birmingham dienen soll. Im Mittelpunkt steht dieses Mal der Sohn der Hauptfigur Tommy Shelby.

Zwischen der Produktion des Films und der Serie liegen jedoch vier Jahre, und die Macher der „Gangs of Birmingham“ haben diese Pause erfolgreich genutzt.

Neue Projekte

Schöpfer Steven Knight widmete sich in der Zwischenzeit neuen Projekten – darunter den Serien „A Thousand Blows“ und „House of Guinness“, verfügbar bei Disney+ und Netflix. Beide Serien haben durchaus einen ähnlichen Charakter wie „Peaky Blinders“. „House of Guinness“ dreht sich ebenfalls um ein berühmtes Familienunternehmen: die Brauerei Guinness, in der nach dem Tod des Vaters ein Machtkampf um das Erbe entbrennt, gespickt mit Intrigen und Liebschaften. Angesiedelt im Dublin des späten 19. Jahrhunderts, wo die Marke Guinness erschaffen wurde. Auch „A Thousand Blows“ katapultiert die Zuschauer:innen ins viktorianische Zeitalter zurück und beleuchtet die düstere Welt des illegalen Boxens im Londoner East End. Beide Projekte unter der Leitung von Knight erschienen 2025.

„This Town“: Back to the Roots

Dabei geriet seine Serie „This Town“ ein wenig in den Hintergrund. Obwohl sie bereits 2024 Premiere feierte, wurde sie in Deutschland bislang nicht ausgestrahlt. Die Handlung spielt in den späten 70er- und 80er-Jahren in Birmingham und Coventry. Der Regisseur Knight kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück, denn auch seine Erfolgsserie „Peaky Blinders“ spielte in derselben Region.

Die Serie erzählt die Geschichte vier junger Menschen, die in die Welt der Ska- und Two-Tone-Musik hineingezogen werden. Bands wie „The Specials“, „The Beat“ und „The Selecter“ prägten diese Musikszene, die in eben diesen britischen Städten ihren Ursprung fand. Der Sound kombiniert jamaikanischen Ska mit Einflüssen aus Punk und New Wave. Eine Musikrichtung, die als Reaktion auf die sozialen Spannungen unter der Thatcher-Regierung entstand.

Die Figuren

Im Mittelpunkt steht Dante, ein angehender Dichter und Collegestudent. Mit seiner Freundin Jeannie versucht er, einen Platz in der Welt zu finden; gemeinsam verbinden sie ihre Talente des Dichtens und Musikmachens. Auch Cousin Bardon kämpft gegen den Einfluss seines tyrannischen Vaters und der IRA. Ihre Geschichten verweben sich nach und nach zu einem fesselnden Drama.

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Bereits der Trailer zeigt: Steven Knights Stil ist auch in „This Town“ unverkennbar – Machtkämpfe, Schlägereien, politische Hintergründe, Freundschaft und Familienbande. Der Schöpfer von „Peaky Blinders“ bleibt sich treu; die Serie verbindet Thriller und emotionale Familiensaga.

Cast und Verfügbarkeit

Zum Cast gehören unter anderem Michelle Dockery, bekannt aus „Downton Abbey“ und „The Gentlemen“, sowie Levi Brown, Jordan Bolger, David Dawson und Nicholas Pinnock.

Die Serie ist nun auf HBO Max streambar. Die erste Folge ist bereits verfügbar, neue Episoden erscheinen wöchentlich dienstags.