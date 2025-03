„Harry Potter“: Wird Nick Frost in der neuen Serie zu Hagrid?

Fest steht es nicht, aber Anzeichen gibt es: Für die „Harry Potter“-Serie könnte Nick Frost womöglich in die Rolle des Hagrid schlüpfen. Was spricht dafür? Was dagegen?

Was die Gerüchteküche hergibt

„Deadline“ zufolge scheint der britische Schauspieler und Komiker Nick Frost kurz vor Vertragsunterschrift für den Part des Halbriesen Rubeus Hagrid zu stehen. Er würde sich damit zu John Lithgow gesellen, der schon bestätigte, dass er Albus Dumbledore in der neuen Serie verkörpern wird. Doch HBO lehnte einen Kommentar zu ebendiesen Gerüchten ab. „Wir sind uns bewusst, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorruft“, gab ein Sprecher bekannt. „Da wir uns in der Vorproduktion befinden, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben.“

Und dennoch: Nick Frosts Instagram-Tätigkeiten sind wohl Anlass genug für Fans, um ihn für den Serien-Hagrid zu halten. Seine Follower:innen sahen einen Instagram-Post des Schauspielers vom 20. März mit der Bildunterschrift „Was ein verdammt toller Tag! Es passiert, es passiert tatsächlich. Bleib(t) ruhig“ als einen möglichen Hinweis auf seine „Harry Potter“-Beteiligung. Außerdem folgt der Brite John Lithgow auf Instagram, was als weiteres Anzeichen für eine Job-Connection genommen wurde.

Nick Frosts Instagram-Beitrag:

Warum er konkret den Hagrid geben könnte, liegt für viele Fans wegen des Looks und seiner Art auf der Hand. Denn Hagrid ist der warmherzige Wildhüter und Platzwart der Zaubererschule Hogwarts, der schließlich zum Professor für die Pflege magischer Geschöpfe und von einem Großteil der Schüler:innen darin nur bestärkt wird. Die Figur verkörperte in allen acht „Harry Potter“-Filmen Robbie Coltrane.

Ein Jahrzehnt lang soll die Serie jedes Detail der Bücher illustrieren

Die „Harry Potter“-Serie, die angeblich über ein Jahrzehnt laufen soll, stammt von der Autorin und Showrunnerin Francesca Gardiner und dem Regisseur und ausführenden Produzenten Mark Mylod.

Casey Bloys, Vorsitzender und CEO von HBO und Max Content, bezeichnete die Serie bei der ursprünglichen Ankündigung als eine „getreue Adaption“ der Romane von J.K. Rowling, die „tief in jedes der kultigen Bücher eintauchen wird“.

Nick Frost spielte schon in fantasievollen Filmen mit

Der 52-jährige Frost wird als nächstes in der Live-Action-Verfilmung von „How to Train Your Dragon“ zu sehen sein, die schon fertig gedreht ist.

Der Trailer zur Live-Action-Verfilmung

Nick Frost ist bekannt für seine häufige Zusammenarbeit mit Simon Pegg, u.a. in den Filmen „Shaun Of The Dead“, „Hot Fuzz“, „Paul And The World’s End“ sowie in der Prime Video-Comedyserie „Truth Seekers“. Außerdem gehörte er zur Hauptbesetzung der AMC-Action-Dramaserie „Into the Badlands“.