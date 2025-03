Rosenstolz stürmen nach Tod von AnNa R. erneut die Charts

Der plötzliche Tod von AnNa R. hat große Trauer ausgelöst. Nicht nur prominente Fans wie Kevin Kühnert, Conchita Wurst oder auch Dunja Hayali trauern um die Ex-Rosenstolz-Sängerin, deren lebloser Körper am Sonntag (16. März 2025) aufgefunden wurde.

Auch die zig tausend Hörerinnen und Hörer, die die Musik der 55-Jährigen seit den 1990ern hören, sind in tiefer Trauer. Seit Dienstag gibt es am Berliner Theater des Westens einen Gedenkort für AnNa R. Dort kann man Blumen, Kränze, Briefe, Kerzen niederlegen. Eingerichtet hat die Gedenkstätte der Manager von Rosenstolz. Im Theater des Westens in Charlottenburg standen AnNa R. und Peter Plate 1997 erstmals auf großer Bühne.

Nun stürmen Rosenstolz wieder die deutschen Charts. Ganze 24 Lieder von Rosenstolz und den Solowerken von AnNa R., sowie Stücke mit Gleis 8 und Silly, schafften nur Stunden nach Bekanntwerden der Todesnachricht den Sprung zurück in die Top 100 der iTunes-Charts. Allein die Top Ten bei iTunes besteht aus vier Songs von Rosenstolz. Platz eins: „Liebe ist alles“. Platz zwei: „Ich bin ich (wir sind wir)“. Platz drei: „Gib mir Sonne“. Platz acht: „Wir sind am Leben“.

Details zur Todesursache von AnNa R.

Inzwischen hat die Berliner Polizei erste Details zur Todesursache von AnNa R. bekannt gegeben. Demnach wird davon ausgegangen, dass die Musikerin schon vor dem Sonntag verstorben sei. Fremdverschulden werde zwar ausgeschlossen, aber der Todesfall wird auch dahingehend weiter untersucht. Am Mund der Leiche seien Blutspuren gefunden worden.

Wie die Ex-Rosenstolz-Sängerin gestorben ist, bleibt also bislang unklar. Klar ist nur, dass ihr Tod äußerst plötzlich gekommen sein muss. AnNa R. hatte große Pläne. Im April sollte sie eine Poetikdozentur in Koblenz beginnen. Für den Herbst waren 22 Konzerte durch ganz Deutschland angesetzt.