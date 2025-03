Nach Tod von AnNa R.: Gedenkort am Berliner Theater des Westens

Am Montag, den 17. März, wurde auf dem Instagram-Kanal von AnNa R. bekannt gegeben, dass die Sängerin und Songwriterin überraschend gestorben ist. Die Berlinerin wurde 55 Jahre. Eine Todesursache wurde bisher noch nicht final genannt. Peter Plate, mit dem sie 1991 das Rockpop-Duo Rosenstolz gründete, ließ auf seinem Account auf Instagram seiner Trauer bereits freien Lauf. Darunter kommentierten zahlreiche Fans und zeigten so ebenfalls ihre Gefühle. Doch der digitale Raum scheint nicht genug, um AnNa R. Tribut zu zollen.

Nun wurde für sie ein Gedenkort in Berlin Charlottenburg errichtet. Am Theater des Westens hat der Rosenstolz-Fanclub ein Bild der Musikerin positioniert. Warum genau dieses Venue als Anlaufpunkt für Trauernde ausgewählt wurde, erklärten die Fans in ihrem offiziellen Statement zur Aktion.

„Trost, Mut, Gänsehautmomente“

Der Fanclub ließ dazu auf dem offiziellen Instagram-Account von Peter Plate verlauten: „Ihr Lieben, gestern stand die Welt für uns alle still. Als uns die Nachricht von AnNas Tod erreichte, war es, als hätte jemand das Licht gedimmt – jenes Licht, das so viele Jahre durch ihre Stimme, ihre Energie und ihre unbändige Leidenschaft für die Musik gestrahlt hat. Es fühlt sich unwirklich an, kaum greifbar. Unsere Herzen sind schwer, und wir wissen, dass es euch genauso geht. AnNa hat uns mit ihrer Musik so viel geschenkt – Trost, Mut, Gänsehautmomente, Lachen und Tränen. Ihre Stimme war für viele von uns ein Zuhause, ein sicherer Hafen in den Stürmen des Lebens. Es ist schwer zu begreifen, dass sie nun nicht mehr da ist. Doch wie sie selbst in dem Lied ‚Der Moment‘ sang: ‚Was uns bleibt, ist der Moment.‘ Diese Momente der Verbundenheit und des gemeinsamen Erlebens werden wir in unseren Herzen tragen. 1997 traten AnNa und Peter mit ihrer eigenen Gala ‚Nymphoman unterm Weihnachtsbaum‘ im Theater des Westens auf. Es freut uns, dass wir dieses wunderschöne Bild von AnNa vor dem Theater des Westens aufhängen durften. Kommt gerne vorbei, bringt eine Rose, einen Brief oder eine Erinnerung mit. Liebe ist alles Euer Rosenstolz Fanclub“

Zum Instagram-Beitrag der Fans:

Warum die Fanclub-Botschaft direkt auf Peter Plates Instagram-Kanal geteilt wurde, ist nicht bekannt.

„Danke, AnNa“

Bereits eine Unmenge an (roten) Rosen, anderen Blumen, Kerzen und weiteren Erinnerungstücken wurden vor der Konzert- und Musicalstätte in der Berliner City West niedergelegt. Auch Briefe an die Verstorbene sind dort abgelegt worden. In der rechten Ecke des Bildes im XL-Format ist zudem ein „Danke, AnNa“ zu lesen. Immer wieder halten seitdem davor Menschen inne.

Todesursache noch unklar

Noch immer ist noch nicht bekannt gegeben worden, woran AnNa R. verstarb. Allerdings sickern erste Details zum Todeszeitpunkt der Ex-Rosenstolz-Sängerin durch.

Die Leiche der 55-Jährigen wurde in der Dachgeschosswohnung in Berlin-Friedrichshain gefunden. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Und versiegelte sogleich die Wohnungstür von AnNa R. Die „Bild“ will erfahren haben, dass am Sonntag (16. März) ein Notruf bei der Berliner Feuerwehr einging. Um 19.24 Uhr soll man zwecks einer Reanimation zur Wohnung geeilt sein. Wer den Notruf tätigte? Nicht bekannt. AnNa R. war da bereits tot. Und ihr Tod stellt alle Freund:innen der Musikerin vor ein Rätsel. Sie hatte Pläne. Für den Oktober 2025 war eine große Deutschlandtournee geplant. „Mut zur Liebe“, so hieß die Tour mit 22 Terminen und Start am 16. Oktober in Halle sowie Abschluss am 23. November in der Berliner Columbiahalle. Worauf ihr Ex-Rosentstolz-Kollege Peter Plate in seinem Instagram-Nachruf auch hinwies: AnNa R sollte Joseph-Breitbach-Poetikdozentin in Koblenz werden.