Manic Street Preachers kündigen „This Is My Truth Tell Me Yours“-Sammleredition an

Anlass für die Tour ist das 20-jährige Jubiläum eines Albums, das den Manic Street Preachers ihren endgültigen Durchbruch bescherte und ihren Legendenstatus bis heute zementierte: THIS IS MY TRUTH TELL ME YOURS brachte 1998 Hitsingles wie „If You Tolerate This Your Children Will Be Next“, „You Stole The Sun From My Heart“, „Tsunami“ und „The Everlasting“ hervor und bescherte der Band aus Wales drei ausverkaufte Shows in der Cardiff Arena, einen Headliner-Slot beim Glastonbury Festival, BRIT-Awards-Auszeichnungen und eine (chaotische) US-Tour.

Passend zum Geburtstag, wird es eine Sammler-Edition von THIS IS MY TRUTH TELL ME YOURS geben, die ab dem 7. Dezember 2018 im Handel erhältlich sein wird und neben dem remasterten Original auch Demos und Live-Mitschnitte enthalten soll.