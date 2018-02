Egal wie Ihr den Valentinstag verbracht habt, wir haben romantischen Nachschlag für Euch. Dass nicht nur kitschige Liebeslieder für Romantik sorgen können, zeigt uns nämlich das australische Trio Mansionair. Mit dem Video zu ihrer neuen Single „Astronaut (Something About Your Love)“, gibt es eine Liebesbotschaft verpackt als Indiesong, dessen Lichtshow im Video gerne die ganze Nacht im Hintergrund laufen könnte.

Das Video dazu hat die Band übrigens in Berlin gedreht. Gänzlich unbekannt ist das Trio in der Musikwelt jedoch nicht. Vor gut zwei Jahren veröffentlichten sie ihre Single „Easier„, die bisher 20 Millionen mal auf Spotify gestreamt wurde. Daraufhin spielte die Band im Vorprogramm von Chvrches, Florence + The Machine sowie Alt-J. Ob in diesem Jahr ein erstes Album kommen wird, steht noch nicht fest.