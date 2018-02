Chvrches sind zurück: Hört hier die neue Single „Get Out“ im Stream

Chvrches melden sich nach zwei Jahren Pause zurück. „Get Out“ ist die erste Single des Trios nach ihrem Album EVERY OPEN EYE, das 2015 erschien. Für den Song haben sie mit dem Produzenten Greg Kurstin zusammengearbeitet, der für seine Pop-Hits bekannt ist und bereits mit Künstlern wie SIA oder Adele Songs aufgenommen hat.

Das erklärt vielleicht auch die Aussage der Band in einem Interview mit Entertainment Weekly über ihr kommendes neues Album: „Das bisher wohl poppigste, was wir jemals gemacht haben.“ Das trifft auch auf die neue Chvrches-Single zu. Aber hört am besten selbst:

Das erklärt vielleicht auch die Aussage der Band in einem Interview mit Entertainment Weekly über ihr kommendes neues Album: „Das bisher wohl poppigste, was wir jemals gemacht haben." Das trifft auch auf die neue Chvrches-Single zu. Aber hört am besten selbst:

Ein Video gibt es zum neuen Song ebenfalls. Darin hat die Band viele kleine Botschaften versteckt, wie das Online-Magazin Stereogum aufmerksam festgestellt hat. In der Bildmontage sieht man etwa Chvrches-Sängerin Lauren Mayberry, die ein Schild mit der Telefonnummer „1-800-674-3364" zeigt. Wer die Nummer anruft, staunt nicht schlecht: Man wird an einen Anrufbeantworter weitergeleitet, auf dem die Sängerin Lyrics (vom wahrscheinlich kommenden Album?) vorliest.

Außerdem hat The-National-Frontmann Matt Berninger einen Gastauftritt, der auf etwas mit dem Titel „Friend and Foe“ hinweist. Ob das der neue Albumtitel ist, oder der nächste Song, vielleicht mit einem The-National-Feature ist? Wir werden es noch früh genug erfahren. In einer weiteren Einstellung sieht man zudem einen Umschlag mit der Aufschrift „God’s Plan“.

Seht hier das Video zu „Get Out“

Fans der Band müssen sich aber noch etwas gedulden: Bisher gibt es noch keine weiteren Informationen zum neuen Album.