Marcus Mumford und Major Lazer teilen Acoustic-Version von „Lay Your Head On Me“ – inkl. Video

Passend zu ihrem kürzlich veröffentlichten Feature-Song „Lay Your Head On Me“ haben Major Lazor und Marcus Mumford nun auch eine Acoustic-Version des Tracks veröffentlicht – inklusive Video.

Das wird Dich auch interessieren





Erst kürzlich schlossen sich das Electro-Kollektiv Major Lazor und Marcus Mumford für dessen ersten Feature-Song „Lay Your Head On Me“ zusammen. Jetzt haben die Kooperationspartner zusätzlich eine besondere Acoustic-Version des Tracks veröffentlicht – inklusive Video.

In dem Schwarz-Weiß-Clip zur Akustik-Session begleitet sich Mumford selbst an der Gitarre, während Studioaufnahmen einen intimen Blick hinter die Kulissen gewähren.

Hier das Original hören:

„Lay Your Head On Me“ entstand in Zusammenarbeit mit der dänischen Popsängerin MØ und erschien fast zeitgleich mit Mumfords erstem neuen Song seit dem 2019 veröffentlichten „Leading The Blind“. „You’ll Never Walk Alone“ wurde am 20. März auf der „Mumford & Sons“-YouTube-Seite geteilt und soll die gemeinnützigen Organisationen „Grenfell Foundation“ und „Warchild UK“ unterstützen.

Während sich die „Grenfell Foundation“ darauf spezialisiert hat, die Familien der Opfer des 2017 im Londoner Grenfell Tower ausgebrochenen Feuers zu unterstützen, setzt sich „Warchild UK“ seit Jahren weltweit für Kinder in Not ein. „Viele Leute erleben gerade eine Zeit der Ungewissheit und das verstehen wir“, heißt es unter dem YouTube-Video, „deshalb wollen wir auf zweifache Weise helfen, indem wir versuchen, sowohl unsere direkten Nachbarn als auch jene Menschen, die sich weit von uns entfernt befinden, zu unterstützen.“

Beide Organisationen helfen derzeit auch Menschen, die von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen sind und leisten dabei laut Mumford & Sons „hervorragende Arbeit“. Weitere Informationen zum Spendenprozess erhaltet Ihr hier.

Neben zahlreichen weiteren Musikern mussten auch die britischen Folkrocker zuletzt ihr für März geplantes „Teenage Cancer Trust“-Konzert Corona-bedingt absagen .