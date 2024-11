Margot Robbie ist zum ersten Mal Mutter geworden

Insidern zufolge bekam sie das Baby bereits am 17. Oktober. Partner Tom Ackerley wurde schon beim Windel-Kauf beobachtet.

Margot Robbie hat ihr erstes Kind bekommen. Die Geburt soll bereits am 17. Oktober stattgefunden haben.

Ehemann Tom Ackerley auch ganz im Baby-Modus

Laut Insidern habe Robbie gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley einen Sohn zur Welt gebracht. Jedoch gab es vom Paar selbst noch keine Kommentare zu den Neuigkeiten. So zumindest den Berichten von „People“ und „Daily Mail“ vom 2. November zufolge.

Zuvor wurde der britische Filmproduzent Ackerley schon beim Kauf von Babysachen in Los Angeles gesichtet, worunter auch Windeln mit dabei gewesen sein sollen. Und auch seine Eltern hätten sich wohl auf dem Weg nach Kalifornien gemacht – vermutlich, um die frischgewordenen Eltern zu besuchen. Für die Großeltern aus Surrey wäre es das zwölfte Enkelkind.

Robbie zeigte sich bereits zuvor mit großem Babybauch

Die 34-jährige „Barbie“-Schauspielerin hat sich zuletzt am 13. Oktober hochschwanger in der Öffentlichkeit gezeigt, nachdem sie aus einem Schnittstudio in Los Angeles kam. Noch im Frühsommer war man sicher in Bezug auf ihre Schwangerschaft. Jedoch erschien die Australierin dann Mitte Juli bei einem Turnier in Wimbledon mit einem Babybauch, der nicht mehr zu verstecken ging. Laut Berichten der „Gala“ schien die Mimin diesen Aspekt auch nicht verheimlichen zu wollen. So habe sie immer wieder ihre Hand auf den Bauch gelegt; ihr Mann Ackerley tat es ihr gleich.

Robbie und Ackerley lernten sich 2013 bei den Dreharbeiten von „Suite française – Melodie der Liebe“ kennen. Drei Jahre später, im Dezember, gaben sie sich dann das „Ja“-Wort. Seit dem Jahr 2021 lebt das Ehepaar zusammen in Los Angeles.