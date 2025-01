Marianne Faithfull: So reagieren Mick Jagger und andere Stars auf den Tod der Sängerin

Mick Jagger, Metallica und viele andere veröffentlichten Statement zum Tod von Marianne Faithfull.

Die Musikwelt trauert um Marianne Faithfull . Die Sängerin und Schauspielerin starb am 30. Januar 2025 im Alter von 78 Jahren. Freunde, Weggefährten und Kollegen aus der Musikbranche nehmen in den sozialen Medien Abschied.

Mick Jagger

Die Musikwelt wartete natürlich besonders auf ein Statement von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger – denn er hatte mit Faithfull eine besondere gemeinsame Geschichte. Die beiden verband nicht nur eine romantische Beziehung in den späten 1960er-Jahren, sondern auch eine enge künstlerische Zusammenarbeit, die Faithfulls Karriere entscheidend prägte. Auf X schreibt Jagger: „Ich bin zutiefst traurig über den Tod von Marianne Faithfull. Sie war so lange ein wichtiger Teil meines Lebens. Sie war eine wundervolle Freundin, eine wunderschöne Sängerin und eine großartige Schauspielerin. Sie wird immer in Erinnerung bleiben“.

Metallica: „And the biggest Thank You and Fuck Yeah for your incredible and unique contribution to our music“

Metallica-Drummer Lars Ulrich zollt Faithfull im Namen der Band ebenfalls Tribut. Faithfull hatte mit den Metal-Legenden auf dem Song „The Memory Remains“ in den 1990er-Jahren zusammengearbeitet. „Danke, Marianne… für die guten Zeiten, für deine Freundlichkeit, für die großartigen Geschichten, für deine Furchtlosigkeit… und das größte Dankeschön und Fuck Yeah für deinen unglaublichen und einzigartigen Beitrag zu unserer Musik und dafür, dass du immer so bereit warst, mit uns zusammen aufzutreten… und dich an den anschließenden Späßen zu beteiligen! Ruhe in Frieden – Lars“, so das Statement der Band.

Julian Lennon: „Eine ganz besondere Seele“

Auch John Lennons Sohn Julian trauert. „Wir sind sehr traurig über den Tod von Marianne Faithfull. Sie war eine ganz besondere Seele, jemand, der unter ihren Zeitgenossen wirklich herausragte. Unser tiefstes Beileid an ihre Familie und Freunde“, schreibt Lennon.

Tim Burgess: „Sie war ein so freier Geist“

Tim Burgess erinnert sich an eine persönliche Begegnung mit Faithfull und würdigt ihre Musik: „Abschied von Marianne Faithfull. Ich hörte ‚Broken English‘ zum ersten Mal 1980 auf einer Klassenfahrt und es hat mich umgehauen. Sie war so ein freier Geist und ein wahres Talent. Wir trafen uns 1994 in Amsterdam und verbrachten einen Nachmittag damit, zu plaudern und zwischendurch Interviews zu führen – ich höre mir jetzt gerade ‚Why D’Ya Do It‘ an.“