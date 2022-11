Mark Forster verschiebt Arena-Tour 2023 um ein Jahr

Mark Forster verschiebt seine für 2023 angekündigte Arena-Tour um ein ganzes Jahr. „Ich sage es direkt gerade raus und erkläre dann ein bisschen im Anschluss: Ich verschiebe die Arena Tour von 2023 auf 2024“, schrieb der Sänger auf Instagram.

Der Grund liege weder in Corona noch in den Vorverkaufszahlen, denn diese seien gut, schrieb Forster. Vielmehr brauche er nach einem intensiven Konzertjahr 2022 Zeit für sich selbst und andere Projekte. „Ich liebe euch da draußen. Und ich weiß um das Privileg, diese Konzertabende mit euch zu erleben. Deswegen fällt es mir so schwer das zu sagen, aber: Die Tourtermine kommen für mich zu früh.“

Die Arenatour sei bereits mehrfach verschoben worden, gleichzeitig habe er 2022 „mehr Konzerte gespielt als je zuvor“. Um im Februar 2023 auf Tour gehen zu können, hätten er und seine Band jetzt mit der Vorbereitung beginnen müssen. „Wenn ich aber in mich rein höre, brauche ich grad was anderes“, schrieb Forster. „Ich möchte mit ein bisschen Zeit an neuer Musik arbeiten. Vielleicht ein oder zwei Projekte realisieren, an denen ich schon länger rum denke. Zeugs machen. Nicht wirklich Urlaub, aber freies Zeugs.“

Bereits erworbene Tickets sollen gültig bleiben, können aber auch zurückgegeben werden. Das ebenfalls für 2023 angekündigte Stadionkonzert in Kaiserslautern soll stattfinden, genau wie einige Open-Air-Auftritte. Forster hat im Oktober 2022 seine neue Single „Memories & Stories“ herausgebracht. Sein aktuelles Album MUSKETIERE erschien 2021.

Hier findet ihr die neuen Termine:

Mark Forster: Arena Tour 2024