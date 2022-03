Massive Attack: Tour-Absage wegen schwerer Erkrankung

Foto: Getty Images, Marco Prosch. All rights reserved.

Massive Attack hier 2010 beim Melt! Festival in Gräfenhainichen.

Die eigentlich für Frühsommer angesetzte Tour von Massive Attack wird in den September 2022 hinein verschoben. Das betrifft auch die vom ME präsentierten Deutschland-Konzerte in Berlin, Düsseldorf und München. Grund für die Verlegung ist die schwere Erkrankung eines Mitgliedes des TripHop-Duos.

„Wir freuen uns sehr, dass es ihm nun langsam wieder besser geht.“

Der nicht genannte Musiker befände sich zwar auf dem Weg der Besserung – allerdings bedarf die Heilung noch etwas Zeit, so die Band in einem auf den sozialen Medien verbreiteten Statement: „Während der letzten Monate hatte ein Mitglied von Massive Attack mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Wir freuen uns sehr, dass es ihm nun langsam wieder besser geht. Diese Entwicklung ist erst einmal positiv, aber auch herausfordernd und der Genesungsprozess wird noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.“

Neue Tourdaten sollen bald folgen

Für die Umsetzung ihrer für Mai, Juni und Juli geplanten Europatournee reicht die körperliche Verfassung anscheinend noch nicht aus. „Die Band bedauert dies zutiefst und entschuldigt sich für die dadurch verursachten Unannehmlichkeiten. Insbesondere für die Fans der Band und für die Produktionscrew, die aufgrund anderer globaler Ereignisse bereits so lange warten musste, um endlich wieder auf Tour zu gehen, tut es uns sehr leid“, heißt es weiter. Neue Tourdaten sollen in dem kommenden Tagen bekannt gegeben werden.