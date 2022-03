Krieg in der Ukraine: Massive Attack helfen mit Kunstverkauf

Graffiti-Künstler und Massive-Attack-Mitglied Robert „3D“ Del Naja verkauft online Prints seiner Werke, um den Erlös an das „Disasters Emergency Committee“ – und damit an die Ukraine – zu spenden.

Am 8. März rief die Band die Aktion bereits auf Twitter ins Leben, aufgrund der großen Nachfrage legten sie noch einmal nach: Prints von zwei Werken des Künstlers stehen nun zum Verkauf. Beide sind in den Farben der ukrainischen Flagge gehalten. Die Ästhetik der Werke spiegelt den Stil Del Najas wider und erinnert entfernt an die Covergestaltung seiner britischen Band Massive Attack. Kein Wunder: Bevor der Künstler aus Bristol sich musikalisch einbrachte, war er erst einmal verantwortlich für das Artwork der Alben.

Die Kunstdrucke werden für 150 Pfund das Stück verkauft und alle von Del Naja, der vor einiger Zeit verdächtigt wurde Banksy zu sein, signiert. Sie können bis zum 22.03. auf seiner Website erworben werden.

Emergency in #Ukraine print by 3D > all proceeds to @RESCUE_UK @decappeal Archival pigment print on fine art paper – signed by the artist + 10 randomly allocated hand finished editions. LIVE NOW: https://t.co/jrqXeutN8E pic.twitter.com/Zt7h3LNRtp — Massive Attack (@MassiveAttackUK) March 8, 2022

War in #Ukraine

+++ 2ND print release +++

War in #Ukraine

+++ 2ND print release +++

Due to the overwhelming response, 3D has released a second print with all proceeds donated to @RESCUE_UK @decappeal > available until 22/03: https://t.co/jrqXeutN8E pic.twitter.com/QBzuz6KU0R — Massive Attack (@MassiveAttackUK) March 15, 2022

Dabei handelt es sich nicht um den ersten wohltätigen Kunstverkauf, den der 57-Jährige veranstaltet: Bereits 2020 engagierte er sich sozial für die Food Union in seiner Heimatstadt, indem er die Einnahmen eines Print-Verkaufs an diese spendete.

Zum Ukrainekrieg äußerte sich Del Naja in den vergangenen Wochen des Öfteren auf Instagram. Konkret adressierte er dabei die Missstände, die ukrainischen Geflüchteten bei der Einreise nach Großbritannien zuteil wurden. Er postete ein Bild mit der Inschrift: „Don’t wave flags. Waive visas.“ Übersetzt bedeutet dies so viel wie: „Schwingt keine Fahnen, sondern lasst die Visa-Regelung fallen.“ Dieses Statement spielt darauf an, dass Geflüchtete zur Einreise nach Großbritannien ein Visum beantragen müssen. Der Post, der sich direkt an das Innenministerium und die Ministerin Priti Patel richtete, erntete viel Beifall von den Follower*innen.

Beschäftigt ist die Band um Del Naja momentan allerdings nicht nur mit politischem und sozialem Engagement, sondern auch mit Tour-Vorbereitungen. Die Tournee startet dieses Jahr im Sommer in Deutschland, wo die Briten drei Konzerte spielen werden.