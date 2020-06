Massive Attack verschieben ihre Deutschlandkonzerte auf 2021

Das wird Dich auch interessieren





Eigentlich hätten Massive Attack schon am 9. Juni in Düsseldorf und einen Tag später in Berlin auf der Bühne stehen sollen. Doch Corona hat dafür gesorgt, dass dieser Plan nicht aufgeht. Die Briten mussten ihre gesamte Tour, und somit auch die zwei Deutschlandtermine, aufgrund der grassierenden Pandemie verschieben. Die neuen Dates stehen nun auch fest und werden präsentiert vom Musikexpress. So spielt das Duo am 20. Juni 2021 in der Berliner Max-Schmeling-Halle sowie am 30. Juni 2021 in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric HALLE.

Massive Attack live 2021 – hier sind die Deutschlandtermine:

20.06.2021 Berlin, Max-Schmeling-Halle

30.06.2021 Düsseldorf, Mitsubishi Electric HALLE

Tickets gibt es online bei MCT sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Um ihren CO2-Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, hatten sich Robert „3D“ Del Naja und Grantley „Daddy G“ Marshall für die Europatour vorgenommen, jede Strecke mit dem Zug zurückzulegen. Ob sie daran auch 2021 festhalten, ist wahrscheinlich. Schließlich erklärte Del Naja in „The Guardian“, dass sie statt gänzlich aufs Tourleben zu verzichten mit der Fortbewegung per Zug „einen systemischen Wandel“ bewirken und „zum kollektivem Handeln“ animieren wollten.

Massive Attack sind eine der ersten Bands, die das Genre Trip-Hop populär machten und deutlich prägten. Ihre Alben BLUE LINES und MEZZANINE wurden zu Klassikern – letzteres sogar so sehr, dass die Briten 2019 ein Remaster der Platte veröffentlichten.

MEZZANINE (DELUXE) hier im Stream hören: