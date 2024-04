Über diese Stars singt Taylor Swift auf THE TORTURED POETS DEPARTMENT

Auch auf ihrem neuen Album spart die Sängerin nicht mit Anspielungen und versteckten Botschaften.

Taylor Swifts neues Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT ist da – und damit auch kryptische Botschaften über Ex-Freunde, Feinde und andere Musiker:innen, die die Sängerin in ihrer neuen Platte mehr oder weniger gut versteckt hat. Hier gibt es eine Übersicht, welche Stars neben Patti Smith und Dylan Thomas eine Rolle in den Liedern spielen:

Charlie Puth

Der Sänger und Produzent bekommt auf Swifts neuer LP ein Shoutout der guten Sorte. Im titelgebenden Track „The Tortured Poets Department“ singt die 34-Jährige: „We declared Charlie Puth should be a bigger artist“ und zeigt damit ihre Begeisterung gegenüber dem Musiker. In der Vergangenheit hat Puth bereits seine Bewunderung für Swift bekundet und bei seinen Auftritten oft ihre Songs gecovert.

Joe Alwyn

Dass Taylor Swift ihrem Ex-Freund, mit dem sie sechs Jahre zusammen war, einige der Lieder von TTPD widmet, war für Fans der Sängerin schon zu erwarten. Der Song „So Long, London“ behandelt den Abschied von der Stadt, in der die beiden einst zusammenlebten. Der Track ist außerdem 9 Minuten und 28 Sekunden lang, was eine Anspielung auf den 28. September sein könnte – der Tag, an dem die beiden zusammengekommen sind.

Im Vergleich zu ihrem jetzigen Partner Travis Kelce, mit dem sich Swift regelmäßig verliebt in der Öffentlichkeit zeigt, war die Beziehung mit Alwyn mehr ein Versteckspiel. Auf dem dritten Track („My Boy Only Breaks His Favorite Toys“) singt sie darüber, sich wie eine Puppe im Regal gefühlt zu haben. Auch der Titel des Albums ist eine Anspielung auf den Schauspieler. Dieser hatte wohl einen Gruppenchat mit dem Namen „The Tortured Man Club“.

Matty Healy

Der 1975-Frontmann und die „Shake It Off“-Interpretin sollen zu Beginn ihrer „Eras“-Tour kurz miteinander angebandelt haben. Auch auf der neuen LP tauchen Anspielungen auf den Musiker in mehreren Lyrics auf. In „Guilty as Sin?“ singt Swift, die sich zu Beginn der Tour von Joe Alwyn trennte, darüber, dass sie starke romantische Gefühle und „fatale Fantasien“ für jemanden hegt, während sie in einer Beziehung mit einem anderen ist. Der Song enthält außerdem eine Anspielung auf den Synth-Pop-Song „The Downtown Lights“ der schottischen Band The Blue Nile. Der 35-Jährige hat die Gruppe in der Vergangenheit als seine „Lieblingsband für alle Zeiten“ bezeichnet.

Auch im Track „The Tortured Poets Department“ singt sie von einem Liebhaber, mit dem sie eine kurze intensive Phase durchlebte. In dem Song erzählt Swift davon, dass ihr Partner raucht und dann „sieben Tafeln Schokolade“ isst. Danach bezeichnet sie ihn als „tätowierten Golden Retriever“. Dass Healy raucht, stark tätowiert ist und einen Hit namens „Chocolate“ hat, ist bekannt.

Kim Kardashian

Überraschender dürften die Anspielungen auf Swifts ehemalige Streiterei mit Kim Kardashian sein. Die beiden Superstars feindeten sich 2016 öffentlich an, nachdem der Ex-Mann der Unternehmerin, Ye (Kanye West), einen Song mit Lyrics über die Sängerin veröffentlichte, denen Swift nicht zugestimmt hatte. Swifts neuer Song „thanK you aIMee“ – man beachte die Großschreibung der Buchstaben – handelt von einem gemeinen Schulmädchen, das jemand anderen mobbt. Die „KIM“, die am häufigsten mit Swift in Verbindung gebracht wird, ist Kardashian, die die Musikerin bekanntlich mit einem Schlangen-Emoji verknüpfte. Apropos, auf dem Track „Cassandra“ werden mehrfach Schlangen erwähnt.