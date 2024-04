Matty Healy über Taylor Swifts Diss-Track: „Ich bin sicher, dass er gut ist“

Ein typischer Move für den The-1975-Sänger?

Taylor Swift hat mit THE TORTURED POETS DEPARTMENT die Gerüchteküche, von wem ihre Songs handeln, zum Brodeln gebracht. Ex-Freund Joe Alwyn und Ex-Freundin Kim Kardashian werden anscheinend bedacht, und der Track „The Smallest Man Who Ever Lived“ erzählt angeblich von ihrer kurzen Beziehung mit Matty Healy, die sie zu Beginn ihrer „Eras“-Tour im Frühjahr 2023 hatte. Jetzt hat der The-1975-Frontmann auf seinen angeblichen Diss-Track reagiert.

In „The Smallest Man Who Ever Lived“ singt die 34-Jährige von einem Mann in einem „Zeugen-Jehovas-Anzug … wer zum Teufel war der Typ?“ Und sie fügt hinzu: „Du hast versucht, ein paar Pillen von einem Freund von Freunden von mir zu kaufen. Sie haben dich einfach verscheucht … Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt.“ Fans der Musikerin sind überzeugt, dass diese Zeilen von dem Musiker handeln.

Am Mittwoch (24. April) wurde Healy in Los Angeles von einem Paparazzi angesprochen: Was er von seinem „Taylor-Diss-Track“ denn halte. Während es unklar ist, auf welchen Song sich die Frage genau bezog, antwortete der Musiker: „Mein Diss-Track? Oh! Ich habe mir nicht wirklich viel davon angehört, aber ich bin sicher, dass er gut ist.“

Seht hier Healys Reaktion:

Der Sänger ist nicht der einzige, der auf Swifts neues Album und die darin enthaltenen versteckten Botschaften reagierte. Healys Tante Deddie Debes äußerte sich ebenfalls zu den Anspielungen auf den Neffen, und eine anonyme Quelle glaubt zu wissen, dass Kim Kardashian genug von der Streiterei mit der Sängerin habe, nachdem sie mehr als 100.000 Follower:innen auf ihren sozialen Medien im Zuge von Swifts Album-Veröffentlichung verlor.