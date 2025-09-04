Max Herre sagt aus gesundheitlichen Gründen alle Konzerte 2025 ab

Morrissey verkauft alle Rechte an The Smiths – Bruch mit Bandkollegen endgültig

Alle Auftritte von Max Herre 2025 abgesagt: Sänger nimmt Auszeit aus Gesundheitsgründen.

Schlechte Nachrichten für Fans Max&Joy: Die beiden müssen alle geplanten Konzerte absagen. Der Grund: Max Herres Gesundheit. Zusammen mit seiner Frau Joy Denalane waren mehrere Shows im Rahmen der „Alles Liebe Open Air“-Tour geplant.

In seiner Instagram-Story meldete sich Max Herre zu Wort: „Wir müssen schweren Herzens alle geplanten Max&Joy-Konzerte bis Ende dieses Jahres absagen.“ Weiter erklärte er: „Leider lässt meine gesundheitliche Situation nicht zu, dass ich gemeinsam mit Joy und unserer wunderbaren Band für euch auf der Bühne stehe.“

Arzt riet zu Pause

Geplant waren unter anderem Konzerte in Berlin, Hamburg und Kiel. Nun müssen diese und alle weiteren Termine im Jahr 2025 abgesagt werden. Max Herre erzählte in seiner Story: „Mein Arzt hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich mir in meiner aktuellen mentalen Verfassung eine Pause nehme, um wieder zu Kräften zu kommen.“

Konkrete Angaben zu den gesundheitlichen Gründen machte der Sänger nicht. Bereits gekaufte Tickets können an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Hoffnungen für 2026

Trotz der Absagen blickt Max Herre optimistisch in die Zukunft: „Es tut mir unglaublich leid für alle, die sich auf die Konzerte gefreut und damit geplant haben. Das bedeutet Joy und mir sehr, sehr viel, und ich hoffe, im neuen Jahr auf der Bühne zu stehen und mit euch zu feiern“ fügte er auf Instagram hinzu.

Bereits kurzfristige Absagen in diesem Jahr

Die aktuellen Absagen folgen auf mehrere kurzfristige Verschiebungen in den vergangenen Wochen. Bereits im August mussten Auftritte in Jena und Tettnang krankheitsbedingt verschoben werden. Auch der Termin in Aachen fiel im August 2025 aus.

Ursprünglich hätte die Tour am 5. September in Berlin weitergehen sollen, gefolgt von Auftritten in Hamburg und Kiel. Nun ist klar: Alle Konzerte 2025 sind abgesagt.