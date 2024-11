Max&Joy spielen besondere Livestream-Show vor Tour-Beginn

Noch bevor sie durch Deutschland touren, lassen sie am 28. November an einem Special-Soundcheck teilhaben.

„Das ehemalige Traumpaar des deutschen Pop taucht zwischen R’n’B und Rap ein in die eigene Beziehungsgeschichte“, schrieb ME-Autor Thomas Winkler zu der am 1. November veröffentlichten ersten LP von Joy Denalane und Max Herre. Nun gehen die zwei mit der ALLES-LIEBE-Platte auf große Tournee. Doch bevor der Startschuss ihrer Konzertreihe am 2. Dezember im Leipziger Auensee erklingt, erlauben Max&Joy mithilfe eines Livestreams Soundcheck-Einblicke.

Soundcheck-Special im November, Tour im Dezember

Am 28. November wird das Duo ab circa 20 Uhr ein Konzert im Bottroper one2oneStudio spielen, bei dem sich Fans dazuschalten können – der Livestream ist bei MagentaMusik, MagentaTV, TikTok und Facebook kostenlos zu sehen. Einige wenige können auch Tickets für das exklusive Show-Format via Magenta gewinnen und vor Ort mittanzen und -singen.

Auf die Bühne bringen Max&Joy eine Mischung von Songs von ALLES LIEBE sowie auch alte Hits wie „Mit Dir“, mit dem sie 1999 ihre gemeinsame Laufbahn starteten. In der Pressemitteilung zum Special-Gig und der anschließenden Deutschlandtour heißt es vom Paar: „Wir freuen uns auf die gemeinsame Tournee und auf den Soundcheck in intimer Atmosphäre.“ Und weiter: „Wir sind uns sicher, dass die Show auch den Fans zu Hause das Gefühl geben wird, hautnah dabei zu sein.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Alle weiteren Tourdaten von Max&Joy im Überblick