Joy Denalane und Max Herre veröffentlichen erstes gemeinsames Album

Ende April soll bereits die gleichnamige Single von ALLES LIEBE erscheinen.

Joy Denalane und Max Herre lernten sich 1999 kennen und gingen seitdem fast durchgehend gemeinsam durchs Leben. 2004 kam ihr erster gemeinsamer Song „Mit Dir“ raus. Nun soll Ende des Jahres – genau 25 Jahre später – das erste gemeinsame Album ALLES LIEBE folgen. Solange müssen Fans aber nicht warten – eine Hörprobe gibt es bereits am 26. April durch die gleichnamige Single.

Das Album steht, wie der Name schon verrät, ganz im Zeichen der Liebe. Es soll sich um viele Gefühle drehen, die alten und die neuen. „Es gibt tausend Formen von Liebe. Unsere ist eine davon – und das Album ist jetzt unser Blick darauf.“, sagt Max Herre über ALLES LIEBE.

Album-Cover von ALLES LIEBE

Warum das Album genau jetzt kommt

Fans hatten sich schon lange nach einem musikalischen Herre/Denalane-Comeback gesehnt. „Wir hatten über die Jahre immer mal wieder darüber nachgedacht, gemeinsam ein Album zu machen, aber eher spielerisch. Weil wir ja sowieso eine permanente künstlerische Standleitung zueinander haben und bei all unseren Alben – auf die eine oder andere Weise zusammenarbeiten, war unser Bedürfnis nach einem gemeinsamen Album bislang nicht so ausgeprägt.“, erklärt Joy.

Erst als die beiden gemeinsamen Söhne von Zuhause ausgezogen sind, stellten sie sich die Frage: „Gehen wir jetzt mal auf große Reise um die Welt oder gehen wir ins Studio?“

Die Arbeit am Album „war von Anfang an magisch“

Sie entschieden sich für Zweiteres und arbeiteten für das neue Album mit unterschiedlichen Musiker:innen und Produzent:innen zusammen. „Es war von Anfang an magisch und hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Mit diesen neuen Eindrücken und Menschen konnten wir uns auch als Paar in einer wahnsinnig kreativen Dynamik wiederfinden, das ist sofort aufgegangen“ schwärmt Joy von dem Entstehungsprozess.

Im Herbst kann man das Paar dann bei ihrer großen ALLES LIEBE-Tour live sehen. In elf Städten werden sie ihre Liebe mit ihren Fans teilen. Am 07.12. spielen die beiden in Berlin.

Joy Denalanes Karriere begann in den späten 1990er Jahren, als sie als Background-Sängerin für verschiedene Künstler arbeitete. Mit ihrem Debütalbum MAMANI gelang ihr 2002 der Durchbruch. 2021 erschien ihr letztes Album LET YOURSELF BE LOVED.

Max Herre wurde in den 90er Jahren mit der Gruppe Freundeskreis bekannt. Zu seinen größten Hits gehören unter anderem die Songs „A-N-N-A“ (1997) und „Wolke 7“ (2013). 2021 erschien sein viertes Studioalbum ATHEN.