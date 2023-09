Joy Denalane teilt Song „Happy“ feat. Ghostface Killah mitsamt Video

Die Single wird auch auf ihrem Album WILLPOWER zu finden sein – die LP erscheint am 6. Oktober.

Ein Song über Tod und Trauer, der „Happy“ heißt? Wirkt erstmal völlig abwegig, doch bei Joy Denalanes passt das. Während die Sängerin an ihrem kommenden Album WILLPOWER gearbeitet hat (erscheint am 6. Oktober) verlor sie ihren Vater, dem sie sehr nahestand. Das Geschehnis prägte nicht nur Denalanes Lebenseinstellung, sondern auch den Sound der Platte. Der Tod, die Geburt, das Ende und der Neuanfang sind deshalb die entscheidenden Themen. „Seit dem Tod meines Vaters gehe ich anders durch die Welt, das hat einen Schalter umgelegt“, reflektiert die Soul-Künstlerin.

Für den Track, den die Sängerin speziell für ihren Vater schrieb, arbeitete sie mit dem Wu-Tang-Clan-Rapper Ghostface Killah zusammen, der dem Song eine weitere kraftvolle Stimme verleiht. Den Refrain endet Joy Denalane mit der Zeile „I’m happy for the loss“, was so viel wie „Ich freue mich über den Verlust“ bedeutet. „Das ist natürlich ein scheinbarer Widerspruch“, erklärt Denalane die Lyrics. Und weiter: „Es geht um meine enorme Wertschätzung der letzten Jahre seines Lebens, die wir noch zusammen hatten, als es ihm schon nicht mehr so gut ging. Da hat sich unsere ohnehin schon besondere Beziehung sogar noch intensiviert.“

Auch das begleitende Musikvideo zur Single ist sehr persönlich. Gedreht wurde es in Johannesburg, der Heimat von Joy Denalanes Vaters. Im Video trauert die Sängerin mit ihren (wirklichen) Familienmitgliedern, im Garten und Wohnzimmer eines der Familienhäuser in Soweto.

Im November geht Joy Denalane auf ihre „Willpower Tour“, mit der sie acht Konzerte in Deutschland spielen wird. Tickets gibt’s hier zu kaufen.

Seht hier das Musikvideo zu „Happy“: