Joy Denalane und Max Herre: Über ALLES LIEBE beim Covershooting

Wie das aussieht, wenn man mit den beiden über ihre Musik redet, seht ihr hier im Video.

Der Freundeskreis-Hit „Mit Dir“ führte sie 1999 zusammen. Nun, ein gemeinsames Vierteljahrhundert später, haben Joy Denalane und Max Herre endlich ein erstes gemeinsames, voll gleichberechtigtes Album gemacht. Über die Liebe. Ihre Liebe mit all ihren Höhen und Tiefen. Aber vor allem auch die Liebe in diesen Zeiten, in denen man gar nicht oft genug die Liebe beschwören kann. Wir haben die beiden in ihrem Berliner Studio besucht.

Seht hier den Trailer mit Joy Denalane und Max Herre bei unserem Covershooting:

Unser Interview mit dem Paar findet ihr in unserer aktuellen November-Ausgabe, erhältlich im Kiosk oder via musik-magazine.de. Ihr Album ALLES LIEBE erscheint am 1. November, mit dem sie dann ab dem 18. November auf gemeinsame Tour gehen.