Tool-Diskografie: Hört alle Alben der Bandgeschichte im Stream

Der nach „Chinese Democracy“ längste Running Gag in der jüngeren Rockgeschichte hat bald ein Ende: Tools neues Album erscheint am 30. August 2019. Das gab die Band bereits im Mai während eines Konzerts in Birmingham, Alabama bekannt. Zuletzt hatten sie auch den Titel verraten: Der Nachfolger des 2006 erschienenen 10,000 DAYS soll FEAR INOCULUM heißen. Das gaben Tool am Montag über ihre Social-Media-Accounts bekannt.

Auf Instagram etwa posteten Tool ein kurzes, tonloses Video:

Dazu schrieb die Prog-Alternative-Rockband aus Kalifornien: „FEAR INOCULUM, Aug 30th, 2019 Album Art, Lead Track, and Pre-Order info TBA. Thank you for your patience.“ Weitere Infos werden also folgen.

Ebenfalls im Mai hatten Tool beim Rockville Festival in Florida bereits zwei neue Songs live vorgestellt: „Descending“ und „Invincible“. Im Sommer traten sie unter anderem in Berlin sowie bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auf.

ME-Kolumnist und Autor Linus Volkmann freut sich derweil keineswegs auf dieses Album: „Euer „Chinese Democracy“ wird auch schon noch erscheinen“, schreibt er Anfang des Jahres an die Tool-Fans in der Kategorie „verhasste Klassiker“ seiner Kolumne bei uns. „Und es wird vermutlich ganz große prätentiöse Kacke sein – ohne dass Ihr Euch das je eingestehen dürft.“

Tool streamen ihre Alben

Wer sich trotzdem standesgemäß vorbereiten will: Von heute (2. August 2019) an ist Tools Backkatalog (ja, inklusive Backrezept „Die Eier von Satan“) erstmals digital im Stream erhältlich. Ihre Alben UNDERTOW (1993), AENIMA (1996), LATERALUS (2001) und 10,000 DAYS (2006) stehen nun bei „allen digitalen Plattformen und Streaminganbietern“ bereit, wie Tool ebenfalls am Montag ankündigten:

Tool haben einen eigenen Link mit einer Übersicht aller Streaminganbieter kuratiert. In einem Statement teilte Sänger Maynard James Keenan nahezu selbstironisch mit: „Our obsession with, and dream of, a world where BetaMax and Laser Disc rule has ended. Time for us to move on. But never fear. There’s a brand new thing we think you’re really gonna dig. It’s called Digital Downloads and Streaming. Get ready for the future, folks!”

Hier alle Alben im Stream-Überblick: